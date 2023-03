Zinedine Zidane: '¿Cómo le voy a decir a mis jugadores que me marcho ahora?' | Fuente: AFP

Este domingo Real Madrid venció por 1-0 a Athletic Club y todavía tiene chances de campeonar LaLiga española, ya que le pisa los talones a Atlético de Madrid con dos puntos menos a falta de una fecha para concluir la temporada.

Tras el encuentro, Zinedine Zidane, entrenador de la 'Casa Blanca' habló de la posibilidades que tienen de hacerse del campeonato: "Vamos a jugar nuestro partido, vamos a tener un partido complicado contra el Villarreal, nos tenemos que concentrar en nosotros", indicó en conferencia de prensa.

Por otra parte, el francés también fue consultado sobre su futuro y los rumores sobre una posible salida del equipo hacia finales de temporada: "Cómo voy a decir a los jugadores que me voy ahora, si nos jugamos la vida y voy a decir que me marcho. Contar cosas fuera se puede contar todo lo que quieras, no voy a decirle nunca eso a mis jugadores. A final de temporada veremos pero ahora estoy con esto y a por el último partido".

Finalmente, elogió a Nacho, autor del único tanto en el partido ante Athletic Club: "Claro que tiene que acabar su carrera en el Real Madrid. Dices que es un jugador que no hace ruido, pero claro que hace mucho ruido. Es un jugador top y se merece acabar aquí".

