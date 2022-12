Real Madrid en entrenamiento. | Fuente: Real Madrid

El Real Madrid completó su quinto entrenamiento de la semana y no será el último ya que Zinedine Zidane no concederá el fin de semana libre a sus jugadores, ante la cercanía del regreso de la competición en LaLiga Santander, y tras rebajar la intensidad en la sesión del viernes, el cierre llegará el sábado con un duro entrenamiento.Los jugadores del Real Madrid no descansarán todo el fin de semana como el pasado. A nueve días de su vuelta a la competición, con el partido que el domingo 14 le medirá al Eibar en el estadio Alfredo Di Stéfano, Zidane comunicó a sus jugadores hoy que el sábado les espera un intenso broche a la primera semana de trabajo de todo el grupo junto siguiendo las normas sanitarias marcadas en el protocolo diseñado por LaLiga.En la sesión del viernes, la plantilla del Real Madrid recibió menos carga de trabajo y fue el día más suave. No hubo partido a todo campo y la intensidad apareció en la parte inicial, con un trabajo físico antes de que el balón fuese protagonista.Según informa el club, los ejercicios con balón de control y pase más partidos divertidos de fútbol-tenis completaron una mañana más relajada en la Ciudad Real Madrid. La única baja que sufre el técnico francés es el delantero serbio Luka Jovic, quien prosigue con su proceso de recuperación.

