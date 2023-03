Gareth Bale ha anotado dos goles en La Liga, durante la temporada 2019-20. | Fuente: EFE

Real Madrid visita este domingo a Osasuna en Pamplona con la misión de mantenerse como único líder de La Liga, por la jornada 23 de la competencia. El cuadro blanco afrontará ese cotejo tras su sorpresiva derrota en el Santiago Bernabéu a manos de la Real Sociedad, que le costó quedar fuera de la Copa del Rey.

Ese partido no fue el único dolor de cabeza para Zinedine Zidane, dado que luego se enteraría que el galés Gareth Bale, quien no fue convocado para ese compromiso, abandonaría el estadio a los 82 minutos, cuando aún los merengues luchaban por conseguir la igualdad. Las críticas en España han vuelto a concentrarse sobre el atacante, aunque para el técnico francés eso no representa una falta de respeto.

“No lo creo, lo más importante es que quiere estar aquí, entrenar y pelear. Lo de dentro queda dentro y fuera se puede opinar, pero es un jugador nuestro con el que voy a contar hasta el final”, explicó Zidane.

Gareth Bale no juega desde el 22 de enero por Copa del Rey, cuando enfrentaron a Unionistas. Aun así, el técnico ha vuelto a respaldarlo pese a no asegurar su convocatoria para el duelo frente a Osasuna.

“No ha estado en las últimas convocatorias por cosas, estaba disponible siempre, pero tengo que elegir. Mañana es otro partido y tendremos muchos hasta final de temporada y voy a contar con Gareth porque es un jugador que sabemos lo que puede aportar. Tiene que estar bien y yo lo que quiero es que esté bien para jugar", aseguró sacando a la luz la razón de sus decisiones.

En la actual temporada de La Liga, Gareth Bale ha sumado 837 minutos en 12 partidos, donde ha anotado en dos oportunidades.

