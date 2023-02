Atlético, Real Madrid y Barcelona se disputan el título de LaLiga | Fuente: AFP

Últimas dos paradas para la temporada en LaLiga Santander 2020-2021 y la pelea por el título está apretada entre tres de los clubes más poderosos de España. Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona llegaron a la penúltima jornada con opciones de gritar campeón, aunque el panorama a favor es de los colchoneros.

El elenco de Diego 'Cholo' Simeone lidera con 80 puntos, dos unidades más que la escuadra de Zinedine Zidane (78) y cuatro de diferencia respecto al conjunto azulgrana (76). Las posibilidades de los tres están presentes, pero con situaciones completamente distintas.

1. Atlético de Madrid 80 (+40)

2. Real Madrid 78 (+37)

3. Barcelona 76 (+47)

¿Qué necesita el Atlético para ser campeón luego de siete años?

Los 'colchoneros' dependen de sí mismos. Ganando sus dos juegos no le importará que pase con sus competidores. En caso de no hacerlo, requerirá que el Real Madrid no alcance su puntaje, ya que los blancos tienen ventaja por haber vencido en los duelos directos.

Además, si este fin de semana derrotan a Osasuna y Real Madrid cae con Athletic, el título ya será rojiblanco.

16/05 11:30 a.m. Atlético vs. Osasuna

23/05 11:00 a.m. Valladolid vs. Atlético

¿Qué necesita Real Madrid para lograr el bicampenato de LaLiga

El equipo de Zinedine Zidane está en carrera, pero necesita un traspié del Atlético. Ganando todo y al menos un empate de los rojiblancos, generará que igualen en puntaje, pero con la ventaja de los duelos directos serán campeones otra vez. No pueden permitirse fallos y además aguardar por su vecino rival.

16/05 11:30 a.m. Athletic Club vs. Real Madrid

23/05 11:00 a.m. Real Madrid vs. Villarreal

¿Puede el Barcelona de Lionel Messi todavía soñar con LaLiga?

En tienda azulgrana se espera solo por un milagro. Puede ganarlo todo, pero al ser cuatro unidades los que lo separan del Atlético, es necesario que los del 'Cholo' apenas sumen un punto en lo que le queda por jugar. Si cualquiera de sus rivales llega a los 82 puntos, Barcelona queda KO, ya que los duelos directos ante los dos le desfavorecen

16/05 11:30 a.m. Barcelona vs. Celta de Vigo

23/05 11:30 a.m. Eibar vs. Barcelona

Así está la tabla de LaLiga a falta de dos jornadas por disputarse:

Atlético de Madrid venció en su último partido a Real Sociedad | Fuente: ESPN

