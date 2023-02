Valencia le dio una paliza a Real Madrid. Carlos Soler celebra tras anotar tres goles por la vía de penal | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSE JORDAN

Valencia, que logró tres de sus goles de penal en lanzamientos de Carlos Soler, no dio opción al Real Madrid en un encuentro de control visitante en la primera media hora, pero que el equipo local remontó a base de penas máximas y de mucha intensidad, sobre todo en el segundo tiempo.El partido medía a un Valencia en horas bajas frente a un Real Madrid en un buen momento, por lo que era difícil presagiar un triunfo local, pero imposible pronosticar la forma en la que se iba a producir.Al principio, el Real Madrid controló el juego. Un potente remate de Benzema en el minuto 23 adelantó al equipo que manejaba el encuentro y aunque tras el gol el Valencia salió un poco más de su parcela, el conjunto de Javi Gracia no era capaz de nivelar el juego.Sin embargo, una mano de Lucas Vázquez fue castigada con penalti. Lanzó Carlos Soler. Courtois rechazó. Soler envió el rechace al poste y el rechace del palo fue enviado a gol por Musah.El VAR revisó la acción y Gil Manzano decidió que se repitiera el lanzamiento. Esta vez, Soler acertó por el mismo palo por el que Courtois había detenido el primer lanzamiento.La primera jugada revisada del choque dio paso a la segunda. Varane envió el balón sobre su propia puerta y Courtois lo despejó después de que la pelota hubiera sobrepasado la línea de meta. Nuevo recurso al VAR y segundo tanto para el Valencia.

Karim Benzema celebra con Marcelo tras abrir el marcador en el Valencia vs. Real Madrid. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSE JORDAN

La segunda mitad empezó frenética con una salida providencial de Jaume Doménech primero y un balón al palo de Kang In Lee a continuación.Poco después, un nuevo penal. Esta vez de Marcelo sobre Maxi Gómez, que el VAR no revisó. Soler le cambió el palo a Courtois y, aunque este se tiró hacia el lado correcto, no pudo llegar al balón.A partir de ese momento, el equipo de Zinedine Zidane incrementó su dominio territorial, pero en poco después hubo un nuevo penal y también favorable al Valencia, esta vez por unas claras manos de Sergio Ramos que el VAR también revisó.Carlos Soler repitió el lanzamiento del 3-1 y batió a Courtois que también se tiró bien, aunque no llegó.Con 4-1 en el tanteador, el control del juego fue absolutamente para el Real Madrid, pero el Valencia se mostró más consistente que en la primera parte y apenas cedió opciones a su rival, al que le faltaba puntería.Se jugaba más como quería el Valencia, a pesar de que el partido se desarrollaba muy cerca de la portería defendida por Jaume Doménech y el partido llegó a su conclusión con una victoria contundente el equipo local con la que alivia su crisis y frena la dinámica del conjunto madrileño.

Karim Benzema trata de controlar el marcador ante la marca de Hugo Guillamon durante el Real Madrid vs. Valencia | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSE JORDAN

Real Madrid vs. Valencia, EN VIVO: alineaciones confirmadas

Valencia: Jaume Domenech; José Gayá, Hugo Guillamón, Gabriel Paulista, Daniel Wass; Denis Cheryshev, Uros Racic, Carlos Soler, Yunus Musah; Maxi Gómez, Lee Kang-In.

Real Madrid: Thibaut Coutois; Lucas Vázquez, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Luka Modric, Federico Valverde, Isco, Marco Asensio, Vinicius Junior, Karim Benzema.

Valencia 0-1 Real Madrid: así fue el gol de Benzema | Fuente: ESPN

Valencia 2-1 Real Madrid: así fue el segundo gol del cuadro local | Fuente: ESPN

Real Madrid 1-1 Valencia: así fue el gol de Valer | Fuente: ESPN

Real Madrid 1-3 Valencia: así fue el tercer gol del Valencia | Fuente: ESPN

Real Madrid vs. Valencia, EN DIRECTO: minuto a minuto

Real Madrid vs. Valencia | Fuente: AFP

LA PREVIA

Real Madrid busca este domingo en Mestalla, con un plantel complicado por el coronavirus, marcharse al parón de selecciones en lo más alto de LaLiga Santander.

Los positivos confirmados de Casemiro y Eden Hazard, que se unen al conocido el lunes de Éder Militao, dejan a Zinedine Zidane sin dos titulares claros para el duelo, donde aspiran a sumar tres nuevos puntos que les permitan afrontar unas semanas tranquilas ante la llegada de los compromisos internacionales.

Con el camino corregido en la Champions League, el cuadro merengue también marcha bien en la competición local, donde cuenta con 16 unidades, uno menos que el líder Real. Además, en las ocho jornadas disputadas solo ha caído ante el Cádiz y cedido puntos en su estreno ante, precisamente, los donostiarras.

Zidane escogería a Luka Modric y Vinicius Junior para darles un espacio en el once. El croata sería el complemento en la medular de Toni Kroos y Fede Valverde, mientras que el brasileño complementaría el tridente ofensivo con Benzema y Marco Asensio.

Mientras, el conjunto 'che' afronta el choque necesitado de una alegría después de cuatro encuentros sin conocer la victoria. Actualmente son decimocuartos con 8 unidades, dos más que los equipos ubicados en la zona de descenso.

ALINEACIONES PROBABLES:

Valencia: Jaume Dómenech; Daniel Wass, Hugo Guillamón, Gabriel Paulista, José Luis Gayà; Yunus Musah, Urois Racic, Carlos Soler, Denis Cheryshev; Goncalo Guedes, Maxi Gómez.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Toni Kroos, Fede Valverde, Luka Modric; Marco Asensio, Vinicius Junior, Karim Benzema.

