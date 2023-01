x | Fuente: EFE

Real Madrid venció 3-0 Valencia por la fecha 29 de LaLiga Santander, con un doblete de Karim Benzema y un gol de Marco Asensio, quien tuvo un regreso soñado tras once meses de sufrimiento, pues en el primer balón que tocó la embocó.Como aquellos tantos con los que debutaba en cada competición con el Real Madrid reapareció Marco Asensio después de la primera lesión grave de su carrera. Un largo periodo en la sombra para recuperarse de la rodilla. Segundos en el campo para demostrar que está tocado por una varita mágica. Sentenció un partido que se atascaba para el conjunto madridista hasta que conectaron la visión asistente de Hazard y la definición de Benzema.No le salió bien de inicio el plan a Zidane. Pese a un inicio con voluntad, el orden del Valencia y su intención de ser directo ante la pasividad defensiva madridista variaron el rumbo.El Valencia se quitó de encima el dominio con un fútbol directo que por momentos metió el miedo en el cuerpo a su rival. Rodrigo avisó tras ganar la espalda a Varane con un disparo cruzado que repelió el poste. Maxi peleaba todas con los centrales madridistas y su posición provocó la jugada polémica del partido. El tanto que adelantaba al equipo ché a los 21 minutos fue anulado por el VAR.En esta ocasión Rodrigo no perdonó, apareciendo donde huelen el gol los matadores en el segundo palo tras un centro de Gayá con mal despeje de Carvajal que aprovechó Soler para filtrar el pase entre líneas. Por medio estuvo, viniendo de posición antirreglamentaria Maxi, que se quedó quieto y dejó a interpretación del colegiado la acción.El susto no despertó al Real Madrid de su irregularidad. La tuvo Carvajal, el mejor en el equipo de Zidane en la primera parte, pero no superó a Cillesen tras sorprender con su subida y perdonó Benzema libre de marca para un remate de cabeza que convirtió en despeje. Era un espejismo, Courtois salvó a su equipo volando a un latigazo de Kondogbia y Ferrán perdonó por pensar en exceso la resolución de una jugada.

Marco Asensio reapareció después de 11 meses | Fuente: EFE

Los golesPedía a gritos extremos el juego del Real Madrid. Su juego al pie y los problemas en ataque estático no provocaron la reacción de Zidane. Tuvo confianza, esperando el momento en el que golpear. Y llegó la primera vez que su equipo pudo correr. Tras la falta de tensión de Gameiro nada más entrar al campo, perdiendo un duelo con Ramos en banda que cogió descolocado a su equipo.Apreció Hazard para conectar con Modric y poner calidad en la asistencia. Su complicidad con Benzema que cruzó el disparo en carrera a la red para sacar del apuro al Real Madrid. Todo lo bueno del Valencia desapareció en la segunda parte y los de Zidane fueron a más quitada la presión de verse obligados a ganar.Con el marcador a favor desataron su mejor fútbol. Especialmente cuando llegaron los cambios tardíos de Zidane. Solo dos y sin contar con Bale, cada día con menos opciones de jugar. No se lo pondrá fácil Marco Asensio que firmó la reaparición soñada. Nada más pisar el césped mandó a la red el primer balón que tocó. Mendy se fue de Wass y su asistencia sentenció el duelo.Al Valencia no le quedaban fuerzas. Su oportunidad se había escapado y se despidió sufriendo ante las carreras de Vinicius, con el tercero firmado por Benzema en una acción magistral. Asistió Asensio para que controlase en el aire con la derecha y la enganchase de zurda a la escuadra. En cuanto el Real Madrid tuvo espacio para correr liberó un juego de mayor brillantez para mantener el pulso con el Barcelona antes de una jornada señalada en rojo.

(Con información de EFE)

Real Madrid vs. Valencia, EN DIRECTO: MINUTO A MINUTO

Marco Asensio marcó el segundo gol del Real Madrid ante Valencia | Fuente: Movistar +

Minuto 90 +4 Terminó el partido. Real Madrid 3-0 Valencia.

Minuto 89. Tarjeta roja para Kang In por fuerte falta contra Sergio Ramos.

Minuto 85. ¡GOOOOOL DEL REAL MADRID! Benzema anota el tercero de los merengues. Un gol de lujo. Tras un pase de Asensio para Karim, el francés controla el balón antes que la pelota toque el piso y clava el balón en el ángulo izquierdo del arco de Cillissen.

Minuto 82. En la primera jugada, Vinicius Jr. intenta una jugada de peligro.

Minuto 81. Cambio en Real Madrid. Ingresa Vinicius Jr. en reemplazado de Hazard.

Minuto 77. Cambio en Valencia. Ingesa Kang In en reemplazo de Rodrigo Moreno.

Gol de Benzema. Real Madrid 1-0 Valencia | Fuente: EFE

Minuto 74. ¡GOOOOL DEL REAL MADRID! Anotó Asensio, quien recién había ingresado al campo. Centro de Ferland Mendy tras un tiro de esquina y Marco, que estuvo 11 meses fuera de os campos, la pega de volea.

Minuto 73. Cambio en Real Madrid. Ingesa Marco Asensio en reemplazo de Valverde.

Minuto 69. Cambios en Valencia. Ingresan Cheryshev y Coquelin en reemplazo de Parejo y Carlos Soler, respectivamente.

Minuto 65. Disparo de Modric y Cillessen se estira para mandarla al tiro de esquina.

Minuto 64. Falta de Gonzalo Guedes comete falta contra Casemiro.

Minuto 60. ¡GOOOOOL DEL REAL MADRID! Anotó Benzema tras buena combinación con Hazard y Modric. Aprovecharon error de kevin Gameiro, quien perdió el balón. Los merengues aprovecharon el regalo.

Minuto 59. Cambios en Valencia. Ingresan Kevin Gameiro y Gonzalo Guedes por Maxi Gómez y Ferran Torres, respectivamente.

Minuto 57. Excelente tapada de Cillissen, quien se queda con el balón tras un disparo al ras de Valverde.

Minuto 53. Real Madrid intenta llegar al área rival con Hazard, que saca un centro pero no encuentra destinatario. Al tiro de esquina.

Minuto 49. Falta de Ramos contra Ferran, quien se queja que el capitán del Madrid le dio un golpe con el hombre.

Minuto 48. Falta de Mendy contra Ferran Torres en zona defensiva.

* Empezó el segundo tiempo del Real Madrid vs. Valencia. El partido está 0-0.

Benzema trata de cabecear entre dos defensas del Valencia | Fuente: EFE

Toni Kroos en acción durante el partido Real Madrid y Valencia por LaLiga | Fuente: EFE

Terminó el primer tiempo. Real Madrid 0-0 Valencia

Minuto 45 +1. Disparo de Soler y providencialmente aparece Carvajal.

Minuto 45. Cinco minutos de adicional ha dado el árbitro

Minuto 43. Tremenda de atajada de Courtois a Kondogbia.

Minuto 41. Posición adelantada de MAxi Gómez tras un pase en profundidad de Jasper Cillessen..

Minuto 38. Centro de Carvajal al área, pero Benzema no logra pegarle bien.

Minuto 36. Posición adelanta de Rodrigo Moreno tras pase en profundidad de Hugo Guillamón.

Minuto 29. Falta de Maxi Gómez contra Federico Valverde por el lado derecho.

Minuto 24. Tarjeta amarilla para José Gayá (Valencia)

Minuto 20. ¡Goooool anulado! Rodrigo del Valencia vence a Courtois, pero el árbitro decide ir al VAR. Se anula por posición adelantada.

Minuto 17. Eden Hazard intenta sorprender desde fuera del área tras asistencia de Karim Benzema. Cillessen se queda el balón al ras del suelo.

Minuto 12. Otra vez Cillessen salva al Valencia. Esta vez le atajó a Hazaard.

Minuto 10. Uffff se salvó Valencia. Disparo de Kroos a las manos de Cillesseeeeen.

Minuto 8. Falta de Raphael Varane sobre Maxi Gómez dentro del área del Valencia.

Minuto 6. Falta de Casemiro contra Ferran Torres por el lado derecho.

Minuto 4. Casemiro intenta de larga distancia. Cillessen atento se queda con el balón.

Minuto 2. Ataque de Real Madrid. Benzema probó dentro del área, pero Wass logra bloquear la trayectoria del balón.

* Empezó el partido entre Real Madrid vs. Valencia

Real Madrid vs. Valencia EN DIRECTO, alineaciones confirmadas

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos, Modric, Hazard, Benzema.

Valencia: Cillessen; Wass, Mangala, Kondogbia, Gayá; C. Soler, Parejo, Ferran, Rodrigo M., M. Gómez, Hugo G.

Sergio Ramos marcó un gol en la última victoria del Real Madrid ante Eibar. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

EN VIVO | EN DIRECTO | Tras ganar 3-1 al Eibar, Real Madrid irá por otro triunfo frente a Valencia por la fecha 29 de LaLiga Santander. El equipo merengue está obligado a vencer de local para seguir a la caza del líder Barcelona.

Barcelona, que venció 2-0 a Leganés, sumó 64 puntos. Por ello, Real Madrid bajo la batuta de Zinedine Zidane debe buscar los tres puntos con Karim Benzema y Eden Hazard como las cartas de gol.

"Nos adaptamos, esté molesto o no. Es lo que hay. Tenemos que pensar únicamente en lo que tenemos que hacer, no en lo que pase fuera", señaló Zidane sobre cómo es jugar después de Barcelona.

Fecha y hora del Real Madrid vs. Valencia

Real Madrid vs. Valencia se verán las caras el jueves 18 de junio. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Alfredo Di Stéfano desde las 3:00 p.m. (hora peruana).

Canales que transmitirán EN VIVO el Real Madrid vs. Valencia

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN. Todos los detalles del encuentro lo puedes seguir en la web de RPP Noticias.

Real Madrid vs. Valencia: horarios en el mundo

País Hora Perú 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Argentina 5:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Italia 10:00 p.m. España 10:00 p.m. Estados Unidos (Nueva York) 4:00 p.m. México 3:00 p.m.

Real Madrid vs. Valencia: Alineaciones probables:Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Isco, Hazard y Benzema.Valencia: Cillessen; Wass, Guillamón, Coquelin, Gayà; Soler, Parejo, Kondogbia, Ferran; Rodrigo y Gameiro.Estadio: Alfredo Di Estéfano.

