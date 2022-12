Zinedine Zidane analizó el desempeño del Real Madrid ante el Sevilla. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CRISTINA QUICLER

Tras dos derrotas consecutivas, la 'Casa Blanca' retoma el camino del triunfo. El director técnico del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, se felicitó por el "un buen partido" hecho por su equipo en el campo del Sevilla, donde ganó por 1-0, tras haber "sufrido en la segunda parte, pero es importante saber sufrir".

"Interpretamos muy bien el partido. No han sido fáciles estos últimos días y me alegro por los chicos. Trabajamos todos en defensa, con ayudas, y luego se sabía que había posibilidades de hacer daño al rival con contraataques, como el del gol de Vinicius. No era el mejor momento del Real Madrid porque antes tuvimos más ocasiones", admitió Zinedine Zidane en rueda de prensa virtual.

Asimismo, el estratega del Real Madrid, quien vive su segunda etapa como DT del cuadro merengue, insistió en "la importancia de creer en lo que se hace", que es lo que ha llevado a completar "un buen partido contra un rival muy complicado y en su campo".

Real Madrid pasa la página del Sevilla

También, el campeón del Mundial Francia 1998 dio cuenta de por qué solo hizo un cambio en todo el partido. "No he cambiado porque estábamos bien y esperaba seguir así. Ahora nos toca descansar y pensar lo que se viene", añadió 'Zizou'.

Ahora, Real Madrid tendrá una dura pelea la próxima semana frente al Borussia Monchengladbach en el Estadio Alfredo Di Stéfano por la sexta fecha y última de la fase de grupos de la Champions League. Está en la obligación de ganar si quiere asegurar su boleto a los octavos de final. (EFE)

