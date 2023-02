Sergio Ramos volverá a perderse un partido con Real Madrid en la temporada 2020-21 | Fuente: EFE | Fotógrafo: Neil Hall

Un nuevo capítulo de las lesiones y con el que se convirtió en el protagonista. El Real Madrid anunció que su capitán Sergio Ramos sufre una tendinosis del músculo semimembranoso de la pierna izquierda, el cual le impedirá estar con el equipo en el partido de este domingo ante el Sevilla, clave en sus pretensiones para lograr el título de LaLiga.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Sergio Ramos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una tendinosis del músculo semimembranoso de la pierna izquierda", anunció este sábado la entidad merengue.

Aunque el comunicado no ofrece periodo estimado de baja y se limita a asegurar que queda "pendiente de evolución", Sergio Ramos no estará en el trascendental duelo domingo ante el Sevilla en el Alfredo Di Stéfano por la fecha 35 de LaLiga, en el que el elenco de Zinedine Zidane podría incluso asaltar el liderato dependiendo de lo que suceda en el Barcelona vs. Atlético.

Sergio Ramos regresó al equipo, y como titular, el pasado miércoles en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Chelsea en Stamford Bridge, después de superar una lesión muscular que le había mantenido varias semanas de baja.

Sus lesiones han sido una constante en la actual temporada, una que ya es por lejos donde menos jugó en LaLiga desde que llegó al Real Madrid con solo 15 participaciones.

