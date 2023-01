Marco Asensio celebrando su anotación ante Valencia | Fuente: EFE | Fotógrafo: JuanJo Martín

Marco Asensio volvió a disputar un partido con el Real Madrid el pasado jueves frente al Valencia, 330 días después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda, tras un proceso de recuperación que le ha ayudado a “valorarlo todo mucho más”.

“He aprendido mucho a escuchar a mi cuerpo y de fisioterapia. He encontrado más cosas positivas que negativas. Todo esto ayuda a valorar todo mucho más, el típico entreno con frío… Son muchas cosas que ahora valoras y aprecias”, comentó en un reportaje sobre su recuperación, ‘Marco Asensio, el desafío’, emitido en RealMadrid TV.

“Este proceso me ha ayudado bastante para lo que venga en el futuro. Me he encontrado a mí mismo otra vez, me ha ayudado a saber dónde estoy, dónde quiero ir. Cuando me enfoco en algo, lo consigo. Sé que este reto es muy grande, muy importante para mí, pero sé que como he trabajado hasta ahora podré superarlo”, subrayó.

El reportaje comienza con el momento de su lesión el 24 de julio frente al Arsenal, en Estados Unidos, en un partido en el que firmó el tanto del empate (2-2) y rindió a gran nivel. Pero a falta de 26 minutos para la conclusión del partido, hizo un mal apoyo en una acción defensiva frente al gabonés Pierre-Emerick Aubameyang y al instante supo que se trataba de una lesión grave.

“Intento proteger el balón, creo que clavo demasiado la pierna y al querer salir otra vez noto el crujido, que algo no va bien. Fue un estado de 'shock', de miedo, de no saber qué pasaba… y mi mirada al banquillo fue para que alguien me ayudase”, recordó visiblemente emocionado.

Un largo proceso que culminó el pasado jueves, con el gol que marcó ante el Valencia en el primer balón que tocó y dio una asistencia al francés Karim Benzema.

“Pensaba que estaría más nervioso. Me encontré muy cómodo, como si no hubiera pasado el tiempo. Me encantaría partir la camiseta en muchos trocitos y repartirla en toda la gente que me ha ayudado en todo este proceso. La celebración ha sido un momento superemocionante, no sé cómo he contenido las lágrimas”, concluyó.

EFE

