Vinicius Junior disputa el balón con Andoni Gorosabel durante Real Madrid vs. Real Sociedad | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

El brasileño Vinicius Junior, que cumplió este lunes 100 partidos con la camiseta del Real Madrid, rescató un punto (1-1) en el minuto 88 frente a una Real Sociedad que no logró mantener la ventaja obtenida en el m.55 gracias a un gol de cabeza del español Cristian Portugués ‘Portu’Tras una primera mitad en la que el equipo local contó con hasta cuatro ocasiones de peligro para inaugurar el marcador, el devenir del encuentro cambió por completo en una segunda parte a la que el conjunto vasco salió más enchufado encontrando el premio del gol en un gran remate de cabeza de ‘Portu’ directo a la escuadra derecha del belga Thibaut Courtois.Con el tiempo cerca de cumplirse, Vinicius logró el 1-1 que salvó un punto para un Real Madrid que afrontará el derbi del próximo domingo (16:15/15.15 GMT) contra el líder, el Atlético de Madrid, a cinco puntos con un partido menos.Por su parte, la Real Sociedad ve reducida a tres puntos su ventaja respecto a su gran perseguidor por la quinta plaza, el Betis.

Real Madrid vs. Real Sociedad: alineaciones confirmadas

Real Madrid: Thibaut Courtois; Ferland Mendy, Nacho, Raphael Varane, Lucas Vásquez; Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric; Isco, Marco Asensio, Mariano.

Real Sociedad: Alex Remiro; Andoni Gorosabel, Igor Zubeldia, Robin Normand, Nacho Monreal; Ander Guevara, Martin Zubimendie, Portu, David Silva, Mikel Oyarzabal; Alexander Isak.

El centrocampista de la Real Sociedad Cristian Portugués 'Portu' (d) celebra su gol, primero del equipo ante el Real Madrid | Fuente: EFE

Real Madrid 1-1 Real Sociedad: así fue el gol de Vinicius Jr. | Fuente: DirecTV Sports

Real Madrid vs. Real Sociedad: así fue el gol de Cristian Portugués | Fuente: DirecTV Sports

Real Madrid vs. Real Sociedad, EN VIVO: minuto a minuto

LA PREVIA

Real Madrid afronta la 25ª jornada de LaLiga en busca de una victoria que metan presión al líder, el Atlético de Madrid, que logró una victoria ante Villarreal.

El equipo merengue, tercero a seis puntos de los rojiblancos, recibe a la Real Sociedad (5º) en el partido que cerrará la jornada.

Los de Zidane llegan al encuentro con la moral por las nubes tras encadenar cinco victorias consecutivas, la última el miércoles en octavos de Champions frente al Atalanta.

El técnico merengue se mostraba "contento con el trabajo de todos" tras el partido en Bérgamo animando a "seguir así".

Los blancos recibirán a una Real Sociedad que trata de acercarse a los puestos de Champions.

Real Madrid vs. Real Sociedad: horarios en el mundo

México: 2:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay: 5:00 p.m.

España, Francia, Italia: 9:00 p.m.

Real Madrid recupera jugadores

Eden Hazard y Karim Benzema "van mejor" y serán "los próximos" en volver de sus lesiones, aseguró Zinédine Zidane este domingo en rueda de prensa.

"Eden (Hazard) y Karim (Benzema) van mejor. No están listos todavía y no voy a dar una fecha. Hemos recuperado a algunos jugadores, pero espero recuperarlos pronto. Son los próximos, pero no puedo dar una fecha", anunció Zidane el domingo en rueda de prensa, antes de enfrentar a la Real Sociedad.

El domingo, Fede Valverde, Rodrygo, Alvaro Odriozola y Marcelo, que están saliendo de lesiones, se entrenaron por segunda vez consecutiva con el resto del grupo en el centro de entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas.

"Veremos el equipo que sale mañana, pero los jugadores que han vuelto están disponibles. Se han entrenado con normalidad. Me alegra recuperar a todos estos jugadores. Es lo que quiere un entrenador, tener a todos sus jugadores disponibles. Veremos mañana quién va a jugar", explicó el técnico este domingo.

