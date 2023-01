Le anularon un gol a Karim Benzema por posición adelantada | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDER GILLENEA

Osasuna firmó su cuarto empate consecutivo a costa de un Real Madrid que no pudo mostrar su mejor versión en el frío de Pamplona, en un partido marcado por las pocas ocasiones de gol y por la nieve que no paró de caer sobre el césped de El Sadar.Los operarios de Osasuna fueron los artífices de que el encuentro entre navarros y madrileños comenzara a la hora prevista gracias a la gran labor realizada retirando nieve durante todo el día.Entre zonas blancas y verdes, los jugadores de Zidane se adueñaron de la posesión de balón desde el inicio moviendo el esférico de lado a lado sin llegar con claridad a la meta defendida por Sergio Herrera.Osasuna se fue estirando hasta tener la primera ocasión en el minuto 30.Rubén García puso un centro preciso desde la esquina para que Oier rematase entre los tres palos. Courtois se quitó el balón de encima con unos reflejos felinos evitando el 1-0.Los de Arrasate trataron de replegar rápido cada vez que su oponente tuvo el esférico en su poder. Benzema no logró conectar con un Hazard, que regresó al once titular tras varias jornadas sin poder hacerlo. El belga no tuvo la presencia en el partido que debe mostrar un futbolista de su nivel.El frío, el cansancio y el estado del césped no permitieron ver una buena primera parte, en la que Osasuna también hizo méritos para entorpecer el juego blanco.

La nieve no dejó de caer durante el partido entre Real Madrid y Osasuna | Fuente: AFP

Los merengues saltaron a la segunda mitad moviendo el balón de manera mucho más rápida con la idea de sorprender a su rival. Asensio ‘pinchó’ el esférico de manera exquisita antes de lanzar a puerta sin encontrar el premio final. Fue el primer disparo entre los tres palos del Real Madrid a los 48 minutos.Roberto Torres desaprovechó una buena ocasión que pudo significar el primer tanto. El disparo con la pierna izquierda no pudo encontrar puerta.Los visitantes introdujeron en el terreno de juego a Isco y Mariano para ganar presencia en el medio campo y verticalidad en ataque. El Real Madrid no podía con su oponente y Osasuna se fue hacia arriba. Los espacios aparecieron y los de Pamplona buscaron la sorpresa.Finalmente, Osasuna sumó un nuevo punto ante un Real Madrid que no supo encontrarse en los 90 minutos que duró un partido marcado por el frío y la nieve.

Osasuna vs. Real Madrid, EN VIVO: alineaciones confirmadas

(Con información de EFE)

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, David García, Aridane Hernandez, Juan Cruz; Oier, Joan Moncayola, Iñigo Pérez, Roberto Torres; Rubén Garcia, Jonathan Calleri.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Raphael Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos; Eden Hazard, Marco Asensio, Karim Benzema,.

Real Madrid vs. Osasuna EN DIRECTO: transmisión minuto a minuto

Ver Real Madrid y Osasuna aquí EN VIVO: incidencias DirecTV HD dónde y cómo ver por LaLiga 2021. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OSCAR DEL POZO

Real Madrid vs. Osasuna: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Real Madrid busca seguir en racha en LaLiga 2021. | Fuente: EFE | Fotógrafo: EMILIO NARANJO

LA PREVIA

Tras estar más de cuatro horas en el avión que lo iba a llevar a Pamplona debido al temporal Filomena, todo Real Madrid ya se encuentra concentrado para el duelo ante Osasuna. El delantero Luka Jovic tuvo que quedarse en la capital española por una sobrecarga muscular.

El entrenador del cuadro local, Jagoba Arrasate, ha asegurado este viernes que su equipo está "con esa ilusión de hacer un buen partido" frente al Madrid al ser un duelo "muy importante y una oportunidad".

"Es un grandísimo equipo y a priori en un partido complicado, pero el equipo está mejor y todo pasa por hacer un partido perfecto. Somos optimistas para hacer un buen encuentro y poner las cosas difíciles a un equipo que si está en su mejor versión", sostuvo en rueda de prensa virtual.

Para obtener la victoria ante Real Madrid, Osasuna deberá "hacer un montón de cosas bien". "Defensivamente tendremos que estar bien, tengo la sensación de que en las últimas jornadas estamos recuperando la solidez defensiva y en ataque tenemos que ser un equipo valiente", añadió.

Arrasate piensa que lo más importante para este sábado es que se vean esas mejoras "en el casillero y que tengamos algún punto más tras los 90 minutos. Quiero ver a un equipo que sea capaz de competir frente a un conjunto en teoría superior". (EFE)

Real Madrid vs. Osasuna: posibles alineaciones

Osasuna: Herrera; Roncaglia, David García, Aridane, Juan Cruz; Oier, Brasanac, Moncayola, Rubén Garcia, Roberto Torres, Calleri.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos;, Hazard, Asensio y Benzema,.

¿Dónde ver el Real Madrid contra Osasuna por LaLiga?

El Real Madrid vs. Osasuna los ves por las señales de DirecTV Sports y Movistar LaLiga. RPP te llevará las mejores jugadas y goles desde El Sadar, Pamplona.

