El defensa Raphael Varane salvó al Real Madrid | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

Real Madrid tiró de orgullo para ganar 1-2 al Huesca y Raphael Varane, autor de dos goles, evitó un nuevo naufragio del equipo blanco y dio aire a su compatriota Zinedine Zidane.El conjunto madridista estaba obligado a llevarse la victoria de El Alcoraz para mantener las mínimas opciones que todavía tiene de luchar por el título liguero y logró su séptima victoria a domicilio, aunque sufriendo mucho, ante un Huesca que se topó con la superioridad de su rival en la segunda parte y que también dispuso de ocasiones para aumentar su cuenta.Real Madrid, tras el fiasco ante el Levante, acudió prevenido a terreno oscense, donde, tras una primera mitad equilibrada, no dio margen a la sorpresa al conjunto de José Rojo "Pacheta" que, con la derrota, corre el riesgo de ver cómo su distancia con la zona de salvación aumenta si sus más directos rivales logran puntuar esta jornada.La historia del inicio del partido se repitió tras el descanso con un equipo azulgrana pletórico que envió un balón al larguero con un remate de Mikel Rico, logró el 1-0 con un gol de Javi Galán dos minutos después y tuvo una tercera oportunidad en el 50 con otro disparo, de Rafa Mir, al travesaño.Fueron los mejores minutos oscenses, pero poco después, en el 55, y tras un lanzamiento de falta de Benzema que dio en el larguero, Raphael Varane impuso su mayor estatura en un balón que cayó a plomo para igualar el marcador.Conscientes de que el empate no les servía, Huesca y Real Madrid buscaron con más convicción la meta rival. El juego se convirtió en una acumulación de ocasiones para los dos, pero especialmente para el conjunto blanco.Sin embargo, unas veces la falta de eficacia rematadora y otras el meta local obligaron al equipo de Zidane a sufrir.El 1-2 salvador para el Real Madrid lo marcó también Varane, tras el saque de una falta en el minuto 84 y al aprovechar un rechace del portero local después de un remate de cabeza de Casemiro. (EFE)

Huesca vs. Real Madrid: alineaciones confirmadas

Huesca: Álvaro Fernández; Gastón Silva, Dimitrios Siovas, Jorge Pulido; Javi Galán, Jaime Seoane, Idrissa Doumbia, Mikel Rico, Pablo Maffeo; Rafa Mir, Shinji Okazaki.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Odriozola, Raphael Varane, Nacho, Ferland Mendy; Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric; Marco Asensio, Vinicius Junior, Karim Benzema.

Huesca 1-2 Real Madrid: así fue el segundo gol de Raphael Varane | Fuente: ESPN

Huesca 1-1 Real Madrid: así fue el primer gol de Raphael Varane | Fuente: ESPN

Huesca 1-0 Real Madrid: así fue el gol de Galán | Fuente: ESPN

Real Madrid vs. Huesca, EN DIRECTO: minuto a minuto

LA PREVIA

La vuelta regreso de Nacho Fernández tras superar el COVID-19 es la única novedad positiva del Real Madrid para su viaje a Huesca, que realiza con una convocatoria reducida de 17 futbolistas. Y es que tiene plaga de bajas por lesión y la sanción del brasilero Militao, que dejan en 12 los jugadores de campo disponibles para Zinedine Zidane de la primera plantilla.

Las ausencias de última hora de Sergio Ramos e Isco Alarcón se suman a las ya confirmadas por lesión de Dani Carvajal, Lucas Vázquez, el uruguayo Federico Valverde y Rodrygo Goes.

Sumadas al partido de sanción que debe cumplir Militao tras ser expulsado frente al Levante, provocan una convocatoria de circunstancias, reducida en número y con los jugadores justos de la primera plantilla. 'Zizou' se ve obligado a tirar del Castilla para llegar a 17 convocados, dando continuidad al central Víctor Chust y citando como cara nueva al extremo Marvin Park.

En rueda de prensa previa al Real Madrid contra Huesca, Zidane habló fuerte en rueda de prensa virtual tras una pregunta. "Lo que me hace reír es que me pregunten si estoy fuera cada vez que hacemos un mal partido. No merezco este tratamiento por parte de ustedes y pienso al contrario, que tenemos derecho a luchar por LaLiga", dijo.

Real Madrid contra Huesca aquí: mira EN VIVO gratis ESPN por LaLiga. | Fuente: Real Madrid CF

Real Madrid vs. Huesca: horarios en el mundo

Perú: 10:15 a.m.

Ecuador: 10:15 a.m.

Colombia: 10:15 a.m.

México: 9:15 a.m.

Argentina: 12:15 p.m.

España: 12:15 p.m.

Estados Unidos (Florida): 10:15 a.m.

¿Dónde ver el Real Madrid ante Huesca por LaLiga?

Este partido entre Real Madrid y Huesca por ves por ESPN y Movistar LaLiga. Además, la web de RPP te lleva todas las jugadas y goles en El Alcoraz.

