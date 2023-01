Karim Benzema celebra con sus compañeros tras anotar el segundo gol del equipo madridista | Fuente: EFE

Acaricia el título. Real Madrid ganó 2-1 en el campo del Granada (10º) este lunes en la 36ª jornada de LaLiga dando un paso más hacia el título.

Dos puntos le bastan ya para ser campeón de la Liga al Real Madrid, que ya siente el título casi suyo, lanzado por un momento imponente desde la reanudación del torneo, ganador de cada uno de los nueve duelos disputados desde entonces, resolutivo en cada compromiso y un líder irrebatible, cuyo último triunfo lo construyó en cuarto de hora en Granada (1-2) y lo retuvo en el tramo final con Thibaut Courtois y Sergio Ramos.Una victoria o dos empates. Nada más le separan ya de su trigésimo cuarto título de la Liga, pero también el primero desde 2017 o apenas el tercero en esta década. La primera ocasión es en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas con el Villarreal, este jueves. La última, el domingo en Leganés. Si el Barça pierde, ni siquiera necesitará eso.

Hasta tal margen de error tiene el Real Madrid, que en cuarto de hora había golpeado dos veces en Granada, con dos goles de Ferland Mendy y Karim Benzema. Luego sufrió, por el gol de Darwin Machís y la reacción de su rival. Pero ganó. Otra vez. Porque, por ejemplo, tiene a Thibaut Courtois y a Sergio Ramos, que privó a su rival del 2-2 casi bajo la línea.

Su última derrota data del 8 de marzo. Después, ha devorado todos los puntos con una ambición inagotable, pero también con contundencia defensiva (nada más ha recibido tres goles en ese tramo) para tomar la cima y afianzarla con una expresiva firmeza. Nueve victorias: 27 de 27 puntos.

Las matemáticas aún sostienen que hay Liga. El resto de perspectivas, no tanto. Al momento imparable del Real Madrid sólo surge una oposición renqueante hasta que no se demuestre lo contrario, porque el Barcelona venció en Valladolid, pero sufrió como ya es habitual, siempre al filo de la decepción. Ya no tiene rotundidad, sólo la muestra de vez en cuando, como por ejemplo hace dos jornadas en Villarreal. Pero tiene recursos. En el Nuevo Zorilla fue Arturo Vidal, a pase de Lionel Messi. Aún necesita mucho más para creer en la Liga: no sólo ganar él -a Osasuna en casa y Alavés fuera-, sino que el líder no lo haga ninguna vez.

Granada vs. Real Madrid: minuto a minuto

95' Ya puede respirar el Real Madrid. Se terminó el partido. Real Madrid venció 2-1 a Granada y acaricia el título.

93' Tarjeta amarilla para Courtois por hacer tiempo.

90'. El árbitro dio cinco minutos adicionales.

89' Falta de Germán Sánchez contra Varane.

86' Real Madrid otra vez se salva. Remate de cabeza de Gil Dias desde el centro del área, que se va ligeramente desviado.

84' Uffffff se salvó Real Madrid. Lo que se ha perdido, el Granada. Azeez saca un remate cruzado que finalmente, Sergio Ramos saca, de forma providencial, el balón de la línea.

83' Cambio en Granada. Ingresó Koybasi por Machís.

79' Ufffff se salvó Real Madrid. Mendy, Casimiro y Ramos tratan de despejar el balón del área chica. Se desesperan. Para su tranquilidad, uno del Granada tocó la pelota con la mano.

75' Pausa de hidratación.

74' Cambios de Granada. Ingresaron Antoñín y Eteki por Yangel y Fede Vico, respectivamente.

72' Falta de Casemiro. Tiro libre para Granada.

69' Karim Benzema saca un disparo desde el centro del área, pero se pierde fuera del campo.

67' Varane frena a Machís con el pie.

63' Cambios en Real Madrid. Rodrygo y Asensio por Isco y Valverde, respectivamente.

61' Sergio Ramos rechaza un centro de cabeza dentro del área del Real Madrid.

60' Otra oportunidad para Granada. Disparo de Darwin, el balón pasa cerca al palo.

59' Sergio Ramos comete falta contra Carlos Fernández en zona defensiva.

57' Tarjeta amarilla para Gil Dias por falta contra Carvajal.

55' Cambio en Granada. Ingresó Ángel Montoro por Dimitri Foulquier debido a una lesión.

53' Otra vez Granada asusta el arco del Real Madrid. Antonio Puertas remata al arco, pero el balón se va ligeramente desviado.

50' ¡GOOOOOL DE GRANADA! De contra anotó el local. Casimiro perdió la pelota en el medio campo y Darwin le manda la pelota entre las piernas de Courtois.

46' Tarjeta amarilla para Domingos Duarte por falta contra Isco.

* Empezó el segundo tiempo.

45+2' Terminó el primer tiempo. Real Madrid 2-0 Granada

45 +1' Isco reclama falta, pero el árbitro le dice que se levante.

45' El árbitro dio dos minutos adicionales.

42' Remate cruzado de Benzema. Rui Silva rechaza el balón al tiro de esquina.

41' Tiro de esquina para Granada.

35' Ufff salvó Courtois. Cabezazo de Duarte. Gran reacción del arquero del Real Madrid.

34' Gran reacción del arquero del Madrid tras un tiro de esquina.

33' Volvieron al campo.

31' Tiempo de rehidratación.

26' Posición adelantada de Isco tras áse de Karim Benzema.

26' Disparo de Dani Carvajal pero es rechazado por la defensa del Granada.

19' Tarjeta amarilla para Mendy.

16' ¡GOLAZO DEL REAL MADRID! Taco de Isco en el medio, Modric recibe el balón y asistencia para Benzema, que marca tras un jugada de lujo del Real Madrid.

10' ¡GOOOOOL DE REAL MADRID! Asistencia de Casemiro, Mendy se mete entre dos defensas y saca un disparo cruzado y golazo.

7' Sergio Ramos sale a cortar el avance de Carlos Fernández dentro del área. Se arriesgo mucho el capitán del Real Madrid.

5' Disparo de Iscooooooooo, el balón va a las manos de Rui Silva.

* Empezó el partido

Granada vs. Real Madrid, EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

Granada: Rui Silva; Foulquier, Germán, Azeez, F. Vico, Víctor Díaz, Gil Dias, Herrera, Domingos D. D. Machis, Carlos Fdez.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde; Modric, Isco, Benzema.

¿Quién es favorito en la casa de apuestas?

Casa de apuestas Granada Empate Real Madrid Doradobet 7.40 4.80 1.45 Inkabet 7.50 4.60 1.42 Betsafe 7.40 4.70 1.44 Te Apuesto 6.75 4.20 1.38 Betsson 7.40 4.70 1.44 Apuesta Total 7.60 4.60 141

Real Madrid es el líder de LaLiga Santander 2019-20 | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

¿Cuándo y a qué hora juega Real Madrid vs. Granada?

Real Madrid vs. Granada chocarán en duelo vibrante el lunes 13 de julio. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio Nuevo Los Cármenes.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Granada?

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports 610 y 683. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe

Real Madrid vs. Granada horarios en el mundo:

País Fecha Perú 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Argentina 5:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Estados Unidos (Nueva York) 4:00 p.m. México 3:00 p.m. España 10:00 p.m.

Real Madrid vs. Granada, Alineaciones Probables:

Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Yan Eteki, Azeez; Machís, Fede Vico, Gil Dias; y Soldado.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde; Rodrygo, Hazard y Benzema.

