Real Madrid se impuso 2-0 al Getafe este martes en un partido aplazado de la primera jornada de LaLiga Santander, logrando tres puntos de oro para acercarse al líder del campeonato, el Atlético de Madrid.

Un gol de cabeza de Karim Benzema (60) y un remate a bocajarro de Ferland Mendy (66) permiten a los blancos recuperar el segundo puesto liguero y colocarse a cinco puntos del Atlético, que el lunes había tropezado con el Celta (2-2).

Real Madrid deja atrás, de paso, al Barcelona, situado en la tercera posición del campeonato español, que gana en emoción.

Benzema abre el cerrojo

Benzema avisó pronto con un disparo cruzado que desvió el portero David Soria (48) aprovechando que el equipo merengue mantenía el control del encuentro.

Sin hacer un juego brillante, el equipo de Zinedine Zidane manejaba el balón, frente a un Getafe que sólo buscaba sus oportunidades al contraataque.

El dominio blanco se plasmó en un primer gol cuando Vinicius colgó un balón al área para que cabeceara Benzema a las redes rivales (60).

El tanto animó a los madridistas que aprovecharon los minutos de desconcierto por los que atravesó el Getafe para aumentar su ventaja.

Marcelo se fue casi hasta la línea de fondo para poner un centro a la llegada de Mendy que fue al suelo para rematar cruzado a bocajarro (66).

Con el 2-0 en el marcador, el equipo blanco jugó con más tranquilidad, buscando gestionar el balón ante un Getafe que movió el banquillo metiendo a algunos de sus hombres más importantes, aunque siguió inoperante.

Pese a que el Real Madrid bajó de revoluciones, el 'Geta' no logró recortar distancias y acabó sumando su cuarto partido sin ganar en el campeonato español.

Real Madrid, por su parte, suma su segunda victoria consecutiva en LaLiga, tras el toque a rebato hecho por Zidane el viernes pasado, después de la derrota ante el Levante 2-1 el 30 de enero. (AFP)

Real Madrid vs. Getafe: así jugaron

Real Madrid: Thibaut Courtois; Marcelo, Nacho, Raphael Varane, Ferland Mendy; Luka Modric, Casemiro; Vinicius Juniors, Marco Asensio, Marvin Park; Karim Benzema.

Getafe: David Soria; Damián Suárez, Sofian Chakla, Erick Cabaco, Mathias Olivera; Francisco Portillo, Nemanja Maksimovic, Mauro Arambarri, Marc Cucurella; Ánge Rodríguez, Juan Hernández.

Real Madrid vs. Getafe: minuto a minuto

LA PREVIA

Real Madrid debe confirmar la reacción iniciada con su remontada en El Alcoraz ante el Huesca, cerrar la irregularidad de resultados en su inicio de año, en un duelo contra el Getafe que afronta bajo mínimos, con los jugadores justos de la primera plantilla para poder conformar un once y una plaga de bajas que deja a Zinedine Zidane sin opciones de elección.El panorama es desolador para Zidane, que sólo dispone de once jugadores de campo de la primera plantilla. Sus problemas crecen en el lateral derecho y el centro del campo. Obligado a retocar su sistema o cambiar de posición jugadores.No recupera a ninguno de los futbolistas que están a un paso de regresar al equipo. Ni Dani Carvajal ni Lucas Vázquez podrán solventar el agujero en banda derecha tras el percance muscular sufrido por Alvaro Odriozola en Huesca. El técnico madridista debe cambiar de banda a Ferland Mendy y dar entrada al brasileño Marcelo en la izquierda o pasar a defensa de tres con el francés, Raphael Varane y Nacho Fernández.Peor situación encuentra en un centro del campo que pierde a Toni Kroos por acumulación de tarjetas y tras haber dejado salir en el mercado invernal a Martin Odegaard. Solo están en buenas condiciones el brasileño Casemiro y Luka Modric. Isco, recuperado a marchas forzadas de unos problemas de espalda, se probó en la última sesión y es el único jugador al que recupera Zidane. Si juega se podrá mantener el tridente ofensivo, pero si no puede iniciar el partido, el técnico francés tendrá que apostar por 1-4-4-2, introduciendo a Mariano Díaz en ataque, con Marco Asensio y Vinicius en las bandas.En el camino se quedan junto a Carvajal, Lucas, Odriozola y Kroos, jugadores como Sergio Ramos, el uruguayo Fede Valverde, Eden Hazard y los brasileños Militao y Rodrygo Goes. La racha de lesiones no para en la casa blanca.

Así llega GetafeEl Getafe afronta este encuentro tras encajar en la última jornada una goleada frente al Sevilla, en un partido en el que fueron expulsados el central togolés Djené Dakonam y el entrenador José Bordalás.El técnico azulón está preocupado por el rendimiento que viene ofreciendo su equipo en las últimas tres jornadas, en las que empató ante Alavés, sufrió dos derrotas con sendas goleadas contra Athletic y Sevilla y acumula 269 minutos sin marcar un gol.

Real Madrid vs. Getafe: alineaciones probables.

Real Madrid: Courtois; Mendy, Nacho, Varane, Marcelo; Casemiro, Modric, Marco Asensio, Vinicius; Mariano y Benzema.Getafe: Yáñez; Damián, Cabaco, Chakla, Nyom; Kubo, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Aleñá; y 'Cucho' o Mata.

