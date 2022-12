Real Madrid no consigue vencer al Barcelona en el Bernabéu desde el 2017 | Fuente: AFP | Fotógrafo: OSCAR DEL POZO

Zinedine Zidane afrontará el clásico español en uno de los momentos más cuestionados de la temporada actual para el Real Madrid: por primera vez en la campaña, ha sufrido dos derrotas consecutivas, las que han empujado a su equipo a perder el primer lugar de La Liga y quedar cerca de la eliminación de la Champions League a manos del Manchester City de Pep Guardiola.

Con todo ello, el técnico francés ha revelado su fórmula para el choque ante el Barcelona. “Corazón, cabeza, unidad... Es el ánimo de todos aquí. Vamos a jugar un partido muy bonito de fútbol”, indicó en conferencia de prensa.

Una de las dudas para el clásico es la presencia de Toni Kroos, habitualmente titular pero que no fue seleccionado para el cotejo ante el City. “Siempre cuando hay un mal resultado se busca algo. Toni es uno que juega siempre y cuando no juega y perdemos... No perdimos porque no jugó. Son cosas que pueden pasar en un momento puntual, en un partido, que hemos elegido eso. Los demás juegan de la mejor forma y es una opción, nada más, no hay que buscarle otra cosa”, explicó Zidane.

Real Madrid no derrota al Barcelona en el Bernabéu desde agosto de 2017, justo con Zidane en el banquillo, en un compromiso por la Supercopa de España. A partir de ahí, registra tres derrotas consecutivas, situación no favorable para los merengues,

“Es un momento delicado, porque son tres partidos que no se gana en el estadio. Pero el que sabe de fútbol sabe que estas cosas nos pueden pasar. Necesitamos un ánimo positivo. No escuchamos lo que se dice, necesitamos a nuestra gente con nosotros del minuto 1 al 90. Entiendo que la gente puede estar molesta, pero nosotros necesitamos a la gente y lo vamos a dar todo”, finalizó.

