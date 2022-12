Quique Setién disputará su primer clásico español como entrenador | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

Quique Setién será uno de los nuevos protagonistas en la historia de los clásicos del fútbol español entre Real Madrid y Barcelona. Con solo 10 partidos dirigiendo al conjunto culé, el entrenador azulgrana llega al choque en el Bernabéu ante un rival golpeado por dos derrotas consecutivas, las cuales les ha costado el primer lugar de La Liga y estar cerca de la eliminación en la Champions League.

“No tengo ninguna duda de que el Madrid no es un equipo contemplativo. Nos va a apretar, es un equipo valiente. Tendremos que andar muy finos. Lo vimos el otro día ante el City. Quizá en algún momento tengas que replegarte, pero siempre con la intención de ir hacia adelante”, indicó Setién sobre su rival, en la conferencia de prensa previa al partido de este domingo.

Pese a la localía del Real Madrid, Barcelona tiene un claro panorama favorable en los últimos clásicos en el Bernabéu, ganando en 8 de sus últimas 11 visitas.

“El pasado no cuenta. Todos los partidos son diferentes, para el Madrid este partido seguramente es vital, seguro que más importante que para nosotros en cuanto a situación y el tiempo que pueda quedar. Para el Madrid es un partido clave y decisivo. No sé si decisivo, pero sí muy importante. No me fío de nada. Será igualado, habrá fases que dominaremos y otras que no”, agregó el técnico del Barza.

Setién se ha enfrentado ya al Real Madrid en su estadio con otros clubes, logrando una victoria en su última visita con el Real Betis en mayo pasado.

“Volví a ver el partido que jugamos con el Betis y el anterior, ambos en el Bernabéu. Tratas de captar cosas. La realidad es que vamos a ser un equipo atrevido, trataremos de tener el balón y defender cuando lo tengan ellos. Como con el Betis y con Las Palmas, seremos un equipo atrevido, a presionar y a querer el balón. Al Madrid hay que tenerle muy en cuenta. No me fío del momento del Madrid”, puntualizó.

