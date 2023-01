Real Madrid vs. Espanyol | Fuente: Real Madrid

El escenario ha quedado puesto para que los blancos se posicionen en la cima del fútbol español, pero ahora de forma solitaria. Real Madrid visita este domingo 28 de junio (3:00 p.m. hora peruana) Cornella para medirse ante el Espanyol por la jornada 32 de LaLiga Santander, esperando una victoria que lo consoliden como único lider tras el empate a dos de Barcelona con Celta de Vigo en Balaídos.

Desde la reanudación del certamen, los de Zidane son el equipo con mejor forma. Consiguieron cuatro victorias consecutivas, 10 goles a favor y solo dos tantos encajados. Sumaron todo lo posible, lo que le permitió tener la primera opción al título, pero tras los puntos dejados por el 'Barza', podrán estirar su diferencia a dos unidades en la cima.

En el último juego contra Mallorca, el DT francés innovó ubicando a Bale, Vinícius, Hazard y Benzema desde el arranque. No será así en el RCDE Stadium, donde contará otra vez con Casemiro tras cumplir sanción y sufre las bajas por acumulación de tarjetas de Ferland Mendy y Luka Modric. Así, volverá al once Marcelo y gana opciones de titularidad Isco si el técnico no quiere juntar a Vinícius con Eden Hazard al entender que los dos deben jugar en banda izquierda.

Esa regularidad no la ha gozado el Espanyol. Solo un triunfo desde la vuelta de LaLiga más dos caídas y un empate, por lo que se mantiene en el último puesto y es de momento el principal indicado para perder la categoría. Actualmente se ubica a ocho puntos del Eibar, el equipo que se quedaría en primera división para el siguiente curso.

Si bien el Madrid domina con amplio margen en los duelo directos, sucumbió en su penúltima visita a este escenario, debido a un gol de Gerard Moreno sobre el final del juego.

ALINEACIONES PROBABLES:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Isco, Eden Hazard, Vinícius Júnior; Karim Benzema.

Espanyol: Diego López; Javi López, Leandro Cabrera, Bernardo Esponosa, Adriá Pedrosa; Adrián Embarba, David López, Marc Roca, Sergi Darder; Jonathan Calleri, Raúl de Tomás.

