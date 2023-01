Zinedine Zidane busca su tercera liga como DT del Real Madrid. | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Paso a paso. El francés Zinedine Zidane, director técnico del Real Madrid, celebró el buen momento en el que su equipo llega a un momento decisivo de la temporada (victoria 2-0 ante Eibar), antes de medirse ante Liverpool en la Champions League y Barcelona en LaLiga, y afirmó que han "sufrido mucho" y ahora tienen "que disfrutar".

"Estamos en el día a día y los jugadores solo pensaban en el partido de hoy (sábado). Lo hicimos muy bien, empezando muy serios y ahora tenemos que recuperar bien pensando en el próximo partido choque", sostuvo Zinedine Zidane, DT del Real Madrid.

Asimismo, manifestó que "Estamos vivos en las dos competiciones, sabemos de donde venimos, hemos sufrido mucho esta temporada y ahora hay que disfrutar del momento sabiendo que no hicimos nada y tenemos que seguir". El entrenador del Real Madrid se tiene fe para lo que viene.

Zinedine Zidane con confianza previo a choque con Liverpool

A Zidane y Real Madrid se le viene el Liverpool por la Champions League. | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Pese a la baja de Sergio Ramos y la decisión de reservar a Raphael Varane, apostó por seguir con defensa de tres centrales apostando por el brasileño Militao y pasando al galo Ferland Mendy de la banda al centro.

"Empezamos con tres atrás y con Marcelo y Lucas más arriba como carrileros. Con balón podemos cambiar en ataque pero a la hora de defender cada uno tiene su papel y puede aportar en muchas posiciones al equipo", explicó.En esa labor destacó la labor de Marcelo, que no era titular desde el 9 de febrero. "Lo ha hecho muy bien porque además no ha jugado mucho últimamente y lo ha hecho fenomenal. Sabemos que con balón se puede meter en muchas posiciones en el campo como ha hecho, por dentro, por fuera, estar más arriba. Lo ha hecho bien y estamos contentos", dijo.Confía el estratega del Real Madrid en recuperar a jugadores para la cita europea del martes ante el Liverpool. "Ojalá se incorporen jugadores, que Fede Valverde pueda volver con nosotros y Eden también. Lo veremos, hoy no ha sido posible pero espero que el martes estén con nosotros", afirmó. (EFE)

