Sergio Ramos se pierde el partido ante Celta de Vigo | Fuente: AFP | Fotógrafo: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Los merengues vuelven a perder al jefe de su defensa. Sergio Ramos quedó fuera de la convocatoria que Zinedine Zidane dio a conocer para el partido que el Real Madrid sostendrá este sábado en condición de visita ante Celta de Vigo.

El capitán de la ‘Casa Blanca’ ya se tuvo que retirar en la segunda parte del cotejo ante el Atalanta para dosificar esfuerzos pensando en futuros compromisos en Champions League.

Sergio Ramos sufrió un golpe durante el partido pasado en la tibia izquierda. Por ello, se decidió que no viaje a Balaídos por precaución. Este viernes realizó con el grupo la primera parte de los entrenamientos, pero no acabó la sesión. Respecto a si esto supone que no pueda acudir a la llamada de la Selección de España, queda en duda su participación.

Por su parte, Zinedine Zidane no quiere exponer al capitán del Real Madrid ante una posible recaída cuando el partido del Liverpool, por cuartos de final de la Champions, está a la vuelta de la esquina. Su baja ante el Celta de Vigo abre la duda sobre su presencia a la convocatoria de Luis Enrique.

Sergio Ramos es la gran ausencia de la convocatoria del Real Madrid, que cuenta con las bajas por lesión de Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, Eden Hazard y Mariano Díaz. Mientras tanto, el brasileño Casemiro vuelve a ser parte del primer equipo, tras quedar fuera del cotejo ante Atalanta por suspensión.

