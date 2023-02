Real Madrid no pudo ganarle a Betis. | Fuente: AFP

Real Madrid y Betis empataron a cero en un encuentro que no deja contentos a los locales, ya que no aprovecharon el pinchazo del Barcelona contra el Levante (3-1) ni el empate entre Sevilla y Atlético (1-1) para ser líderes, pero que sí sabe bien a un equipo verdiblanco que puntúa por segunda jornada consecutiva.El encuentro estuvo marcado por el sistema de videoarbitraje (VAR) ya que anuló un tanto del belga Eden Hazard en la primera mitad por fuera de juego y no dictaminó penal en una mano del defensa marroquí Zou Feddal en un centro de Karim Benzema, en una acción en la que el balón impactó con la mano que el jugador del Betis tenía apoyada en el suelo al tirarse a tapar el pase.Así, el Real Madrid es segundo en la clasificación con 22 puntos, empatado con el Barcelona pero con peor diferencia de goles, y el Betis asciende a la 14ª posición con 13 puntos.

(Con información de EFE)

Real Madrid vs. Betis, alineaciones confirmadas:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Hazard, Rodrygo y Benzema.

Betis: Joel; Emerson, Mandi, Feddal, Sidnei, Álex Moreno; Bartra, Guardado, Canales, Fekir y Loren.

LA PREVIA

Real Madrid recibe a Real Betis por la fecha 12 de la Liga de España. El equipo merengue buscará un triunfo más en el Santiago Bernabéu par seguir a la caza del líder Barcelona. La cita empezará a las 3 de la tarde (hora peruana) vía ESPN y Movistar LaLiga. El minuto a minuto llegará a través de RPP.pe.

Real Madrid afronta el encuentro después de jugar su mejor partido de la temporada, frente al Leganés (5-0), tras aprovechar al máximo el aplazamiento del clásico para encontrar el camino a seguir y un once tipo que Zinedine Zidane no repetirá por tercera vez.

Pero tres días después se esperan rotaciones, con la entrada de jugadores que necesitan un buen partido como Militao, Mendy, Luka Modric, Isco o Vinicius Junior. Varios tendrán la oportunidad ante el Real Betis, ahora con el viento a favor para entrar en la mejor dinámica de la temporada.

Aunque el brasileño Rodrygo se ha convertido en el jugador del momento en el Real Madrid, tras marcar nuevamente en el Bernabéu ante el Leganés y aprovechar a sus 18 años cada oportunidad de Zidane, todo apunta a que no estará en el once. Vinicius es ahora quien siente la presión de brillar y marcar, señalado como perdedor en un pulso brasileño y tapado en su demarcación por la presencia de Eden Hazard.

Real Madrid vs. Betis, alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Isco o Vinicius, Hazard y Benzema.

Betis: Joel Robles; Emerson, Feddal, Sidnei, Álex Moreno; Canales, Bartra, Ismael o Guardado, Tello; Borja Iglesias y Loren.

Árbitro: Sánchez Martínez.

Estadio: Santiago Bernabéu.

