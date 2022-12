El delantero brasileño Vinicius del Real Madrid celebra su gol ante el Barcelona. | Fuente: EFE

El atacante del Real Madrid Vinicius Junior se mostró eufórico por la victoria lograda ante el Barcelona, encarrilada con un gol que marcó en la segunda parte y que desvió Gerard Piqué antes de que entrara en la portería."Fue un tiro, no un pase. Es un gol mío. Tiré a portería", dijo en Movistar LaLiga el futbolista brasileño. "Fue un buen pase de Kroos. Salió bien y pude marcar".Vinicius vivió su mejor noche como jugador del Real Madrid. "Seguro que es mi mejor noche. He trabajado mucho y sabía que esto iba a llegar", insistió."Tenemos que seguir así. Confiamos en nuestro trabajo siempre. Hemos jugado muy bien y ganamos", apuntó Vinicius, que celebró el gol señalando el escudo del Real Madrid. "Estoy en el mejor equipo del mundo y quería que se viera", dijo.Vinicius, en esta ocasión, opinó bien del árbitro con el que conversó en el tramo final. "Me dijo que no protestara, que tenía una tarjeta".

PRIMER GOL EN EL CLÁSICO

Al minuto 71, Toni Kroos habilitó al delantero por la banda izquierda Vinicius no defraudó y se adentró hasta patear hacia el poste derecho de Marc-André ter Stegen, abriendo el marcador en su propia casa. El brasileño es el jugador más joven (19 años) en anotar en un clásico español desde Raúl y Roger marcaran el 30 de septiembre de 1996, con 18 años, según el estadista MisterChip.

Real Madrid tuvo una gran llegada con un cabezazo de Isco a los 61 minutos. Tras una asistencia de Dani Carvajal, el volante remató hacia la portería rival, pero Ter Stegen logró evitar el tanto. Sin embargo, el rebote casi llega a la línea de gol, donde Gerard Piqué la sacó.

Con información de EFE

