Vinicius Junior y su recuerdo del derbi con el Real Madrid Castilla | Fuente: Captura / AFP

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, recordó su primer partido ante el Atlético de Madrid B, cuando era jugador del Castilla, por las numerosas faltas que recibió y un intento de mordisco en la cabeza del que habló este viernes entre risas porque él acabó siendo amonestado por el árbitro. "El derbi es un partido con una rivalidad muy grande, en el que todos los jugadores quieren siempre dar lo mejor y un momento en el que toda la ciudad se para por este encuentro", manifestó en redes sociales. "Al llegar al Real Madrid, mi segundo partido con el Castilla fue contra el Atlético. Yo pensaba que la rivalidad era más a nivel profesional, pero sufrí más de 20 faltas en el partido e intentaron morderme. En el momento pensé que no era nada, pero después viendo el vídeo vi que intentó morderme. Y me sacaron amarilla a mí", recordó entre risas. Vinicius señaló que nunca ha perdido un derbi y mostró ganas de extender la racha este sábado ante un Atlético al que elogió. "Cuando juegas contra el Atlético ves que es algo diferente. Ellos tienen una gran plantilla para intentar batirnos. Desde que llegué al Real Madrid nunca he perdido contra el Atlético, espero que se mantenga así toda mi carrera", dijo

