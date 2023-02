Federico Valverde fue elegido como el MVP de la final de la Supercopa de España. | Fuente: AFP

Federico Valverde se llevó la atención de todos los medios durante la final de la Supercopa de España por la fuerte barrida que le hace a Álvaro Morata. Sobre el final del segundo tiempo extra, el volante del Real Madrid le propinó esta falta al delantero del Atlético de Madrid y evitó que quede mano a mano con Thibaut Courtois.

Sin embargo, más allá de todos los elogios que ha recibido al respecto, Federico Valverde es consciente que lo que hizo no está bien. En conferencia de prensa, el mediocampista uruguayo reveló que se disculpó con Álvaro Morata después de esta acción y, en el momento, pensó en resolver la jugada de otra manera.

"Fue algo que no se debe hacer, son compañeros que están jugando para el otro equipo. Le pedí disculpas a Álvaro Morata y, obviamente, no está bueno lo que hice. Sin embargo, era lo único que me quedaba por el equipo. Intenté hacer otras cosas, pero no llegaba porque el futbolista era muy rápido. Estoy feliz por el título, ¿cómo no voy a estarlo? Pero aún así me queda esa espinita porque lo que hice no está bueno", dijo.

Pese a su expulsión, Federico Valverde fue elegido como el MVP de la final de la Supercopa de España. El volante nacido en Montevideo sigue dando que hablar en el Real Madrid al ser una de las revelaciones en la presente temporada.

