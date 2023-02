Nacho Fernández celebra con sus compañeros tras anotar el gol de la victoria del Real Madrid ante Athletic Bilbao | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDER GILLENEA

El central internacional Nacho Fernández mantuvo en San Mamés el sueño liguero del Real Madrid con un gol marcado casi sin querer en la segunda mitad que le dio la victoria a su equipo y le mantiene en la pelea por el campeonato.Fueron tres puntos peleados, aunque merecidos, y que pudieron tener todavía más valor si el Atlético de Madrid no le remonta en el tramo final a Osasuna en el Wanda Metropolitano.El tanto navarro hizo del Madrid un rato líder de la liga en un encuentro con polémica incluida en dos jugadas. La primera una mano de Jon Morcillo en el área que no se castigó con penalti y la segunda la posición en la jugada del gol de Karim Benzema, quien, estando en fuera de juego, quiso jugar el balón sin rivales alrededor.Con los marcadores de San Mamés y del Wanda, el Atlético sigue aventajando en dos puntos al Real Madrid, que tiene el 'average' particular a favor. Así, que el título se decidirá en una última jornada en la que los de Zinedine Zidane reciben al Villarreal y los del Cholo Simeone visitarán al Real Valladolid.Arrancó intenso el Athletic, pero Morcillo no supo muy bien que hacer en la ocasión que le brindó en el minuto 5 un clamoroso error de Casemiro, que le dio el balón iniciando el juego al borde del área visitante.Se recuperó el Madrid y empezó a mandar el juego, aunque más en la posesión y sin llegar a concretar ocasiones claras. Las más cercanas, un centro de Modric atrapado por Simón y un pase en profundidad a Rodrygo al que llegó primero el meta internacional.Aunque la jugada que marcó la primera mitad fue una mano clara de Morcillo dentro de su área, a centro de Odriozola, en el minuto 29. La mano pareció involuntaria, pero el brazo estaba despegado del cuerpo y el balón impactó en el codo. Lo revisó el VAR y decidió que no era penalti.

Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid: así fue el gol de Nacho | Fuente: DirecTV Sports

El segundo tiempo

Comenzó mejor la segunda mitad, con un cabezazo de Militao a un córner botado por Modric que se fue alto.Respondió el Athletic con un durísimo disparo de Morcillo, tras una preciosa conducción de Sancet, que repelió Courtois bien colocado. A partir, aún si abordaje, un asedio continuo del Madrid sobre área de Simón a base de córneres. En uno de ellos, centrado por Asensio, Casemiro remató al larguero y en otro llegó el 0-1. Un tanto marcado casi sin querer Nacho, al que le dio un centro-chut de Casemiro después de que Benzema no pudiese controlarlo.El gol también fue polémico. El ariete francés estaba en fuera de juego y quiso jugar el balón. Por tanto se podría haber pitado fuera de juego posicional.Ese tanto y el gol de Osasuna en el Wanda le alegraron la vida al Madrid, al que, no obstante, le quedaba sufrir. En San Mamés con dos ocasiones del Athletic que marcharon fuera tras remates de Villalibre, forzado, y Vesga, desviado, a buenos centros de Ibai y Unai López.Hasta ahí llegó el juego antes de un final con muchas tarjetas de Mateu Lahoz, una de ellas roja a Raúl García.

Real Madrid vs. Athletic de Bilbao: alineaciones confirmadas

(Con información de EFE)

Athletic Club: Unai Simón; Óscar De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Mikel Balenziaga; Alex Berenguer, Unai Vencedor, Dani García, Jon Morcillo; Sancet, Iñaki Williams.Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Odriozola, Éder Militao, Nacho Fernández, Miguel; Casemiro, Federico Valverde, Luka Modric; Vinicius Junior, Rodrygo, Karim Benzema.

Real Madrid vs. Athletic de Bilbao: minuto a minuto

LA PREVIA

Real Madrid continúa con su ilusión de dar la vuelta olímpica después de golear 4-1 a Granada en una buena presentación de los dirigidos por Zinedine Zidane. Ahora su meta es vencer también de visitante a Athletic de Bilbao por la fecha 37 de LaLiga Santander.

A falta de dos jornadas para la culminación de LaLiga, Real Madrid venció en su última presentación con un equipo que incluyó un para de juveniles. Sin embargo, se sumaron tres importantes puntos para alcanzar al líder Atlético de Madrid.

"Ganamos un partido importante, son tres puntos en un partido muy serio que hicimos desde el inicio con intensidad. Estamos contentos con la victoria", valoró Zinedine Zidane después de la victoria de Real Madrid con goles de Luka Modric, Rodrygo Goes, Álvaro Odriozola y Karim Benzema.

Para este compromiso, 'Zizou' tampoco contará con el alemán Toni Kroos que feu aislado por haber estado en contacto con una persona que dio positivo a la COVID-19.

Real Madrid sumó 78 puntos y se ubica en el segundo puesto a dos unidades del equipo 'colchonero' que se medirá ante Osasuna.

Fecha y hora del Real Madrid vs. Athletic de Bilbao:

Real Madrid vs. Athletic de Bilbao se verán las caras el domingo 16 de mayo por la fecha 37 de LaLiga. La cita futbolística tendrá lugar en el Estadio San Mamés desde las 11:30 a.m. (hora peruana).

Canales que transmitirán EN VIVO el Real Madrid vs. Athletic de Bilbao:

El partido EN DIRECTO será transmitido en TV por DirecTV Sports. Los mejores detalles del Minuto a Minuto lo podrás seguir por la web de RPP.pe.

Real Madrid vs. Athletic de Bilbao: horarios en el mundo

Países Hora Perú 11:30 a.m. Colombia 11:30 p.m. Ecuador 11:30 p.m. México 11:30 p.m. Chile 12:30 p.m. Estados Unidos (Miami) 12:30 p.m. Estados Unidos (Nueva York) 12:30 p.m. Argentina 1:30 p.m. Uruguay 1:30 p.m. España (12/05) 6:30 p.m.

Karim Benzema y Miguel Gutierrez de Real Madrid. | Fuente: AFP

