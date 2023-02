Karim Benzema marcó el segundo gol de Real Madrid ante Alavés. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CESAR MANSO

Después de las decepciones sufridas en la Supercopa y en la Copa del Rey y de sacar más que discretos empates en sus visitas a Elche y Osasuna, el Real Madrid encontró la vía perdida para resucitar y reencontrarse por momentos con su mejor versión del curso para sacar un triunfo imprescindible en Mendizorroza ante el Alavés (1-4), al que aguó su centenario.No le quedaba otra al equipo dirigido en esta ocasión desde el banquillo por David Bettoni y desde casa por Zinedine Zidane, quien no pudo viajar víctima de la covid-19. El bache era profundo. El único resultado posible para el conjunto blanco era el triunfo después de los disgustos experimentados los días pasados para no rendirse aún en LaLiga pese a que la ventaja del Atlético de Madrid es más que notable.Alavés, también necesitado de los puntos al haber encadenado tres derrotas, pero en su lucha por la permanencia, era un rival que se antojaba complicado. Se lo hizo pasar muy mal a equipos como el Atlético de Madrid o al Sevilla. Y de entrada anunció batalla, pero rápidamente, esta vez sí, la pegada del conjunto madridista con el gol del brasileño Casemiro a la salida de un córner (m.15) allanó el camino blanco.Real Madrid vivió su mejor primer periodo de los últimos tiempos ante un Alavés desorientado. Abelardo Fernández no encontraba solución. Los blancos dejaron el encuentro prácticamente sentenciado con buen juego y efectividad. El francés Karim Benzema y el belga Eden Hazard firmaron el 0-3 con el que se llegó al descanso tras un recital del croata Luka Modric y el alemán Toni Kroos.Aún así, Abelardo movió ficha en el intermedio y convenció a su equipo de que no estaba todo perdido. Y estuvo cerca de la heroica. Joselu Mato acortó distancias y el Alavés inquietó aún más al Real Madrid. Pero Benzema, brillante, le apuntilló a falta de veinte minutos en una contra y zanjó el triunfo que tanto necesitaba el conjunto de Zidane, que, eliminado de la Copa del Rey, tendrá toda la semana para preparar el próximo choque ante el Levante.

Real Madrid 1-0 Alavés: así fue el gol de Casemiro | Fuente: DirecTV Sports

Real Madrid 2-0 Alavés: así fue el gol de Benzema | Fuente: DirecTV Sports

ASí fue el tercer gol del REal Madrid anotado por Hazard | Fuente: DirecTV Sports

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

(Con información de EFE)

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Raphael Varane, Éder Militao, Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Marco Asensio, Eden Hazard, Karim Benzema.

Alavés: Fernando Pacheco; Ximo Navarro, Florian Lejeune, Víctor Laguardia, Rubén Duarte; Rodrigo Battaglia, Martín Aguirregaribia, Martín Pina, Luis Rioja; Édgar Méndez, Joselu.

Real Madrid vs. Alavés EN DIRECTO: transmisión minuto a minuto

Real Madrid tiró por la borda dos posibilidades de títulos en una semana, los que habrían significado una inyección anímica importante para encarar el tramo a futuro de la temporada. Cayeron en 'semis' de la Supercopa de España ante Athletic y eliminados en 16vos de final de la Copa del Rey ante el modesto Alcoyano de la Segunda B.

Esto ha puesto nuevamente en duda la permanencia de Zinedine Zidane al frente del equipo y se ve obligado a cambiar de inmediato el panorama de dudas en su equipo, que se reinserta en LaLiga visitando al Alavés. Darle caza al líder Atlético es una tarea complicada, pero el Real Madrid se ve obligado a no renunciar para salir de la crisis de resultados.

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Madrid vs. Alavés?

Real Madrid vs. Alavés chocarán en duelo vibrante el sábado 23 de enero. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio de Mendizorroza, en Vitoria.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Alavés?

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports (612 y 1612). Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe

Real Madrid vs. Alavés, horarios en el mundo:

Países Hora Perú 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. México 1:00 p.m.. Argentina 5:00 p.m. Chile 5:00 p.m. España 9:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. EE.UU (Miami) 3:00 p.m. EE.UU (Los Ángeles) 12:00 p.m.

Real Madrid visita a Alavés por la fecha 20 de LaLiga Santander 2020-21 | Fuente: EFE | Fotógrafo: Manuel Lorenzo

Real Madrid fue eliminado por Alcoyano en 16vos de la Copa del Rey | Fuente: DirecTV Sports

