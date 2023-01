Vinicius Junior viene de jugar su primera temporada en el Real Madrid. | Fuente: AFP

El futuro de Vinicius Junior en el Real Madrid está en buenas manos. En una entrevista con Jornal Extra, el atacante brasileño reveló algunos consejos que ha recibido de parte el estratega Zinedine Zidane durante su primer año en la 'Casa Blanca'. Además de decirle que trabaje mucho teniendo en cuenta su juventud, también le pidió que no escuche los comentarios de personas externas al club.

"Zinedine Zidane me habla para que trabaje mucho porque soy joven. Me pide también que no escuche a las personas de fuera, que solo lo haga con mi familia y el personal del Real Madrid. Asimismo, me comentó que con él y los jugadores allí voy a evolucionar", dijo.

Asimismo, Vinicius Junior fue consultado sobre su temprana salida del Flamengo para incorporarse al Real Madrid y consideró que esa fue una buena decisión. Incluso, reconoció que los entrenamientos en el cuadro europeo son mejores que los duelos oficiales en Brasil.

"Creo que salí de Brasil en el momento adecuado. Estaba en un gran momento en Flamengo, pero también tenía poco margen para evolucionar. Estando en España evoluciono en dos meses lo que me llevaría un año en Brasil, la mayoría de entrenamientos en el Real Madrid son mejores que los partidos en el Brasileirao. Incluso, en las prácticas nadie quiere perder", sentenció Vinicius Junior.

