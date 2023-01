Toni Kroos ha jugado 21 partidos con el Real Madrid durante la presente temporada. | Fuente: AFP

Un documental sobre Toni Kroos reveló varios detalles de la vida íntima del mediocampista del Real Madrid. Sin embargo, una de las novedades estuvo vinculada a uno de los hechos en los que ha tenido más exito en lo deportivo: la vez que salió campeón del Mundial de Brasil 2014 con la Selección de Alemania tras vencer 1-0 a Argentina en la final.

Esa vez, todos los jugadores de la Selección de Alemania se fotografiaron con el trofeo con la finalidad de tener un recuerdo de ese momento, a excepción de Toni Kroos. El jugador del Real Madrid señaló que no se arrepiente de no haberse tomado ninguna foto y argumentó que no pidió una al no verla como algo necesario para estar feliz.

"Recuerdo los momentos en los que festejamos el título. Por dentro estuve tan feliz como cualquiera de los que aparecieron en las fotos, pero no soy el tipo de personas que lo demuestra por fuera. No echo de menos esa fotografía en mi colección, no necesito estar en el centro de los festejos para estar contento", dijo.

En el documental, Max Geis, jefe de prensa de Toni Kroos, reveló que para la Navidad del 2014 intentaron obsequiarle al jugador un cuadro con una foto suya junto al trofeo. Sin embargo, él mismo indicó que no encontraron ninguna de ellas y no agarró la copa en ningún momento.

Te sugerimos leer