Toni Kroos acerca de Gareth Bale: 'Es una situación insatisfactoria para todos'. | Fuente: AFP

Para nadie es sorpresa que la relación entre Gareth Bale y el Real Madrid no es la mejor. De un lado, la dirigencia no logra sacarle provecho al jugador por no tener minutos en la cancha y, por otro, pese a esta falta de consideración, el jugador se rehusa a salir del club.

Por su parte, su compañero de equipo, Toni Kroos, se refirió a la actualidad del jugador galés, quien no es tomado en cuenta por Zinedine Zidane y que ve los partidos desde el banquillo de la 'Casa Blanca', una condición que levanta más de una polémica.

"No hay forma de evitar que la situación sea insatisfactoria para todos. Ciertamente no lo ficharon para jugar tan poco como ahora. Creo que, en principio, quería irse el verano pasado y que el club le dijo que sí y luego que no. No sé si todavía está un poco enfadado por eso. Es un tema difícil", explicó Kroos en diálogo con Sky de Alemania.

Minutos después, Kroos quiso poner paños fríos al asunto y afirmó que "no es tanto como parece. Todo está bien en el equipo. Lo conozco desde hace seis años y hemos ganado algunas cosas bastante importantes juntos".

Como se recuerda, recientemente el agente de Gareth Bale sostuvo en medios de prensa que el jugador no tiene intención de dejar el club 'blanco' y que desea culminar su contrato ahí, el cual vence en el 2022.

Te sugerimos leer