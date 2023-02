Thibaut Courtois es el actual arquero del Real Madrid | Fuente: Instagram

Finalizado el Mundial Rusia 2018, Florentino Pérez apostó por el arquero con mejor desempeño en el torneo y pagó cerca de 35 millones de euros por su pase. Thibaut Courtois, que había conseguido el tercer puesto con la Selección de Bélgica, se convertía en agosto de ese año en nuevo guardameta del Real Madrid.

Empezó compartiendo el arco con Keylor Navas, pero tras la partida del costarricense, se afirmó como titular y su rendimiento ha ascendido hasta la actualidad, dándole la confianza a la afición blanca.

Courtois, que antes jugó en España por el Atlético, confesó a través de Instagram Live que durante su infancia tuvo como referente a otro portero del Madrid: Iker Casillas.

"Cuando Iker empezó a jugar en el Madrid veía sus partidos y me hice portero por él, me gustaba verlo y me encantaba el Real Madrid. Cuando a los 14 años veía que era muy alto y flaco, miraba mucho a Edwin Van der Sar porque era más mi estilo", reconoció.

Así como el resto del plantel merengue, el arquero realiza la cuarentena a la espera de recibir las garantías sanitarias para volver a la rutina de entrenamientos. "Lo primero que haré cuando se pueda salir es ir a Valdebebas a entrenar, hacer deporte y entrenar con el equipo. Tengo ganas, aunque hay que esperar a que el gobierno dé luz verde", señaló.

Te sugerimos leer