Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, lamentó el empate cosechado en Getafe al afirmar que se van "un poco decepcionados", pero pese a tener que jugar con un equipo de circunstancias, dijo que no van "a llorar por las bajas"."Al final nos vamos un poco decepcionados por un solo punto, siempre queremos ganar porque sabemos que la lucha por la liga está dura. El Atlético ganó pero ha sido difícil porque el césped estaba muy seco. Hemos tenido alguna ocasión que no hemos conseguido marcar y he hecho buenas paradas", analizó en Real Madrid TV."En la adversidad se encuentra la fuerza del grupo. Como estamos haciendo toda la temporada no vamos a llorar por bajas, hay que echarle cara siempre y todos los jugadores que están en el Madrid tienen calidad para jugar", añadió.Courtois elogió el trabajo que dejaron tres juveniles con los que el Real Madrid acabó el partido. "Hay que darle valor al trabajo de los chicos, Antonio y Arribas entraron tras jugar ayer 90 minutos y aquí es un ritmo muy alto. Chust ha sido titular y ha estado muy bien".

Real Madrid llegó a este partido desgastado y plagado de lesiones por una serie de partidos entre los cuales destacó los encuentros ante Liverpool en la Champions League y el clásico español contra Barcelona.

El equipo merengue lleva 67 puntos y se aleja del líder Atlético de Madrid (70) que goleó este domingo por 5-0 a Eibar.

