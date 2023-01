Luka Jovic fue criticado por el técnico de Serbia. | Fuente: AFP

El delantero Luka Jovic fue duramente criticado por el técnico de Serbia, Ljubisa Tumbakovic, en entrevista con Blic Sport. El entrenador afirmó que el principal problema de la estrella merengue es él mismo.

"Yo cuido a cada jugador para que saque lo máximo con el equipo nacional de Serbia. Y nunca he renunciado a ninguno. Uno de los que se ha alejado de la selección es Luka Jovic. Y la verdad es solo una. No existe ningún conflicto entre Luka Jovic y yo. El problema de Luka Jovic es Luka Jovic", aseguró Tumbakovic al medio serbio.

Asimismo, el técnico señaló que Jovic debe convencer a la gente que quiere vestir los colores de su país. "De repente ese jugador abandonó los entrenamientos, no contestaba. Como entrenador, siempre contaré con un jugador de esa clase porque no sería profesional por mi parte no pensar en él. Pero es él quien tiene que convencernos a nosotros, a los medios, a los aficionados, a la gente de la Federación y a mí como su seleccionador, de que está preparado y es responsable. Él no ha dado ningún paso en ese sentido", finalizó.

Luka Jovic jugó tan solo 3 minutos en su último partido con la Selección de Serbia. El delantero no es uno de los titulares constantes en el Real Madrid, pese a que su llegada al conjunto blanco despertó grandes expectativas. Su primer gol con la camiseta merengue fue en el 30 de octubre, casi tres meses después de ser fichado.

Te sugerimos leer