Sergio Ramos y Raphael Varane en acción durante el partido del Real Madrid ante Valencia | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

"Es la mejor pareja de centrales que el Real Madrid ha tenido", declaró el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, al hablar de Raphael Varane y Sergio Ramos el sábado, la víspera del partido de su equipo frente al Espanyol de Barcelona, en la 32ª jornada de LaLiga.

"Es bastante excepcional lo que hacen. No me gusta hablar de un jugador en particular, ya que siempre es el colectivo el que cuenta, pero estos dos jugadores tienen una trayectoria excepcional con este club, esto es solo bueno para el equipo", declaró Zidane en rueda de prensa.

"El (aspecto) defensivo, para mí que me gusta jugar al fútbol, es el mas importante hoy en día. Tenemos una ventaja, con jugadores que están comprometidos con lo que están haciendo. Defender, es cuestión de todos, no solo de cuatro tíos. Mostramos una fortaleza, una actitud de equipo, que es muy importante para ganar cosas", señaló Zizou.

"No hemos cambiado nada. Los jugadores, durante 60 o 70 días, no hicieron mucho con el balón en su casa. No hay nada especial, pero la falta de balón, no estar aquí con el balón entrenando, le ha venido bien al equipo, porque ahora tiene hambre, lo que se refleja en el campo. Y sobre todo en los entrenamientos", añadió el francés, que dirige la mejor defensa de Europa esta temporada, con el Liverpool.

