Real Madrid planea esta estrategia para ceder a Gareth Bale a la Premier League. | Fuente: AFP

La relación entre Gareth Bale y Real Madrid se hace cada vez más insostenible. De un lado, la 'Casa Blanca' no tiene en sus planes deportivos al delantero galés, mientras que el jugador no tiene voluntad de marcharse del club pese a no tener minutos en el campo de juego.

Es por esto que Real Madrid ha ofrecido al jugador a diversos clubes aun con la condición de dejarlo marcharse libre. Sin embargo, el obstáculo es que la ficha del jugador continúa siendo cara en tanto al salario que debe percibir.

Al respecto, según el medio The Telegraph, la dirigencia madrileña tiene pensado negociar con un club de la Premier League para que pueda ceder al jugador a cambio de que ellos paguen hasta la mitad de su salario.

Si bien económicamente no le resulta rentable a Real Madrid, prefieren sacrificar ese monto que seguir costeando todo el sueldo del jugador dentro de su plantel sabiendo que no se la pasará en las gradas por decisión de Zinedine Zidane.

Según el citado medio, Real Madrid continúa a la espera de que esta operación prospere para poder coordinarla con el delantero galés en beneficio de su futuro deportivo. Queda esperar.

