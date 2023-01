Real Madrid enfrentará a Levante por la fecha 5 de LaLiga | Fuente: AFP | Fotógrafo: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

El comienzo de temporada para el Real Madrid les ha dejado noticias negativas respecto a sus jugadores, ya que la lista de bajas por lesiones empieza a aumentar y ello complica los planes de Zinedine Zidane sobre su plantel. A los casos de Toni Kroos y Dani Carvajal, suma un nombre más.

Los merengues confirmaron este sábado que el defensor Álvaro Odriozola sufre una lesión en el gemelo de la pierna izquierda, un percance que unido a lo sucedido el viernes con Carvajal deja al equipo sin laterales derechos y con la necesidad de improvisar en el partido de LaLiga Santander de este domingo, ante el Levante en el Estadio de la Cerámica.

Si para el inicio de curso los laterales por derecha eran un tema que no preocupaban al técnico, ya que incluso vendieron a Achraf Hakimi, no contaban con esta dificultad. La lesión de Odriozola se produce solo 24 horas después de la Carvajal, que en principio iba a arrancar de titular. La penúltima práctica del Madrid fue con el exBayern Munich en el once, pero ahora se verá obligado a modificar su planteamiento.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Álvaro Odriozola por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el gemelo de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”, señaló el club a través de un comunicado.

Sin los titulares para el juego ante Levante, Zidane se decantaría por Lucas Vázquez, quien está en la convocatoria y ya se ubicó en ese sector durante el cierre de temporada pasada, cuando el Real Madrid obtuvo el título de LaLiga.

Te sugerimos leer