A Toni Kroos le falta la Copa del Rey en Real Madrid. | Fuente: Difusión

Fueron 25 millones de euros los que Real Madrid pagó por Toni Kroos a mediados de 2014 y, ahora, parece que fue mínima la inversión para llevárselo desde Bayern Munich. Y es que el volante ha dado la talla con los merengues, siendo titular con todos los entrenadores que lo tuvieron allí.

A Toni Kroos le falta ganar la Copa del Rey con Real Madrid, pero ya con 31 años de edad el mediocampista teutón analiza su retiro de la actividad profesional. Es más, ya es el alemán con más partidos en el club (309) y ratificó su intención de colgar las botas en la 'Casa Blanca'.

"Todo esto es algo especial para mí. Es un tremendo número y me siento muy contento de llegar allí. Lo he dicho desde siempre; quiero retirarme aquí y es lo que voy a intentar", fue lo que sostuvo Kroos, número 8 del Real Madrid, a la televisión oficial de su club en España.

Kroos y su deseo de dejar la actividad en Real Madrid

Kroos alcanzó los 309 partidos en Real Madrid ante la Real Sociedad. | Fuente: Real Madrid CF

También, comentó que su primer duelo con el cuadro merengue fue por un título oficial. "Llegué tras ganar el Mundial Brasil 2014 y en mi primer choque gané la Supercopa de Europa. Empezar así acá fue más que importante", declaró el también exvolante del Bayer Leverkusen.

"La confianza que me dan hace que todo sea más fácil. Intento dar siempre lo máximo y me molesta cuando un pase no le llega a mis compañeros. De las finales que jugué aquí, me quedo con la de Kiev porque festejé con toda mi familia", añadió.

Por otra parte, Real Madrid ultima detalles para lo que será el derbi de este domingo ante Atlético de Madrid por LaLiga Santander. Está en duda aún la presencia de Karim Benzema y si no llega, Zinedine Zidane se quedaría sin centrodelanteros ya que Mariano Díaz está descartado.

