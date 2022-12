Benzema juega en Real Madrid desde mediados del año 2009. | Fuente: Difusión

Karim Benzema es duda y bien Real Madrid se podría quedar sin centrodelantero para este domingo en partido ante Atletico por la jornada 26 de LaLiga Santander. Y es que Mariano Díaz también ha caído lesionado, dándole un nuevo dolor de cabeza al director técnico Zinedine Zidane.

Más allá que la presencia de Karim Benzema no es fija en Real Madrid por lesión, el atacante francés le dio una entrevista a ICON en donde habló de todo. La conversación se dará por completa esta sábado, aunque se dio un breve adelanto este jueves.

"La verdad que no tengo ídolos, pero sí modelos. En el fútbol, diría que Ronaldo Nazario. También admiro a Mike Tyson porque tanto él como yo venimos de abajo y fuimos escalando. No nos han regalado nada", fue lo que indicó el '9' del Real Madrid al citado medio.

Benzema, en duda para el derbi contra el Atlético

En Real Madrid, Karim Benzema ha ganado cuatro Champions League. | Fuente: RMCF

Asimismo, el internacional con la Selección de Francia se pronunció en relación a la gran ausencia de Cristiano Ronaldo en el club. Recordemos que 'CR7' salió rumbo a Juventus a mediados de 2018.

"Yo era muy feliz con él. Lo único que diría es que su salida me permitió desempeñar un papel distinto. Él marcaba 50 goles al año y había que adaptarse a su juego. Está entre los mejores de la historia", añadió el popular 'Gato'.

Además, el delantero del Real Madrid respondió sobre por qué es que nunca se le ve con la cabeza baja en los cotejos en donde su conjunto no gana. "Tengo sentimientos, pero nunca mostraré mis debilidades, aunque las tenga. No es verdad que nada me afecte", dijo.

