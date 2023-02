Gerard Piqué, en el último Clásico, perdió 3-1 frente al Real Madrid. | Fuente: DjMariiO

La pasada edición de LaLiga Santander la ganó Real Madrid, pero para Barcelona la obtuvo con polémica. Y es que jugadores del cuadro culé como Gerard Piqué dejaron claro que -por ejemplo en el penal de Clément Lenglet a Sergio Ramos- los árbitros beneficiaron a los merengues.

Este viernes se hizo pública una entrevista de parte del youtuber DjMariiO a Gerard Piqué en la que el defensa fue consultado por las supuestas ayudas a los merengues. El entrevistado, hincha confeso del Real Madrid, le consultó sin tapujos al zaguero español.

"Si comparamos entre Real Madrid y Barcelona (en las supuestas ayudas), hay mucha diferencia. El otro día un exárbitro, no recuerdo si fue Iturralde, dijo que el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar (a favor)? ¿Cómo no van a tirar más de un lado que del otro?", dijo Piqué.

Ante ello y según reporta la cadena COPE, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) analiza denunciarlo. El citado medio indica que el Departamento de Integridad de la Federación "no descarta" tomar esta medida.

Las palabras de Gerard Piqué, internacional con la Selección de España, sobre Real Madrid y los jueces españoles vinieron después que en el mes de mayo de 2020 el exárbitro Eduardo Iturralde González mencionara el favoritismo de sus colegas hacia la 'Casa Blanca'.

"La mayoría son del Madrid. Y eso no quiere decir que cuando piten al Madrid no sean profesionales. Te metes a árbitro porque te gusta el fútbol, y si te gusta el fútbol no creo que haya nadie al que no le guste un equipo", le había comentado al programa El Larguero de la Cadena Ser.

