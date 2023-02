Totti solo ganó títulos locales con la camiseta de la Roma. | Fuente: AFP

Francesco Totti vivió una historia de amor con la camiseta de la Roma. Desde su debut con el cuadro de la capital italiana en 1993, el delantero nunca cambió de equipo, pese a las ofertas que tuvo sobre la mesa (se retiró en 2017). Real Madrid, por ejemplo, lo tuvo en sus planes.

A mediados del año 2005 y para volver a ganar la Champions League, Real Madrid pensó seriamente en el fichaje de Francesco Totti. Sin embargo, el atacante rechazó la oferta y este miércoles se reveló cuánto fue el ofrecimiento económico de parte de los merengues.

"Real Madrid me quería a cualquier costo. Me ofrecieron 12 millones de euros al año. La tentación era muy fuerte. Cuando nos enfrentamos a ellos habían grandes jugadores como Figo, Zinedine Zidane, David Beckham y Raúl González. Me decián 'date prisa porque el Madrid es el Madrid', entre broma y broma", dijo Totti en un documental de Movistar+.

Totti, sin poder vestir la camiseta del Real Madrid

Francesco Totti se despidió de la Roma ante un Estadio Olímpico lleno. | Fuente: EFE

Además, el internacional con la Selección de Italia y campeón del Mundial Alemania 2006 sostuvo que su círculo más cercano también creyó que lo mejor era que acepte la oferta de parte del club merengue.

"Mi familia y amigos decían '¿qué tanto tienes que pensar'? Hasta mi esposa me comentó que era una oportunidad que quizás no vuelva a presentarse", añadió. Al final, le dijo a los blancos que su destino era quedarse en su amada 'Loba' hasta el final de su carrera profesional.

Francesco Totti no fue parte de los 'galácticos' del Real Madrid y se quedó en la Roma. Allí anotó 307 goles oficiales en poco más de 780 partido jugados. También, ganó un título de la Serie A, dos Copa Italia y la misma cantidad de Supercopas en ese país.

NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Te sugerimos leer