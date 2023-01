Real Madrid no quiere aglomeraciones en caso campeone LaLiga y tomó estas medidas. | Fuente: AFP

Real Madrid está muy cerca de ganar el título de LaLiga. De hecho, puede proclamarse campeón este jueves frente a Villarreal o en la última jornada del domingo ante Leganés, lo que podría desatar la emoción de sus cientos de hinchas.

Por esto, desde la interna del club 'blanco' y en coordinación con las autoridades de Madrid, ya se están tomando precauciones para evitar aglomeraciones que pongan en riesgo a los aficionados 'merengues' de contraer coronavirus.

Según lo dio a conocer el club, no quiere "celebraciones que pongan en riesgo a un solo aficionado de la capital". En un contexto normal, los hinchas se harían presente en Cibeles. Sin embargo, a causa de la pandemia, el conjunto dirigido por Zinedine Zidane no hará ese recorrido.

Otra de las medidas a tomarse es el blindaje del Ayuntamiento, una zona que sirve de punto de encuentro para celebrar a la 'Casa Blanca'. Al respecto, José Luis Martínez, el alcalde de Madrid, también se ha pronunciado al respecto.

"Animamos a que la celebración no sea en Cibeles, que no se produzcan aglomeraciones, que haya celebración en los balcones. Asomemos las banderas del Madrid a los balcones, los aplausos, pero en la medida de lo posible, de verdad, que no se acerquen a Cibeles", pidió la autoridad madrileña.

En tanto al club, se espera que puedan celebrar posteriormente organizando algún evento en Santiago Bernabéu, una vez que las construcciones culminen y la pandemia lo permita. Por el momento, prefieren evitar tomar riesgos.

