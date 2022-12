Zinedine Zidane no descarta nada en el cierre del mercado de fichajes. | Fuente: EFE

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, habló sobre las posibles contrataciones que podría realizar el equipo merengue a dos días del cierre del libro de mercado de fichajes.

"Hasta el lunes noche puede pasar de todo, una bomba o dos, veremos", aseguró el técnico francés en rueda de prensa tras destacar a los jugadores de su plantilla.

"Al final es la plantilla que tengo y estoy muy orgulloso de los jugadores que tengo. Para mÍ son los mejores. Cuando llegas quieres hacer unos pocos cambios, pero cuando la temporada empieza yo estoy a gusto. Hasta el 2 pueden cambiar cosas, pero con la plantilla que tengo no me puedo quejar. Si me quejo mejor me cambio de trabajo. Todos los entrenadores quieren entrenar a este equipo", añadió.

A continuación ‘Zizou’ dijo que tiene una buena relación con el presidente Florentino Pérez. "La toma de decisiones que tengo yo es en el campo y es lo que me interesa. La relación con el presidente siempre ha sido muy buena. Es quien me ha traído a jugar a este gran club y eso nunca lo voy a olvidar. De vez en cuando mejor aclarar cosas. Nuestra relación es buena y lo que se dice fuera me da igual porque no lo puedo controlar", manifestó.

Sobre el choque ante Villarreal por la tercera fecha de la Liga de España, Zidane sostuvo: "no puedo estar contento de ver a jugadores lesionados, pero lamentablemente de vez en cuando pasa y son cosas de todos los clubes. Si miras alrededor es igual, hay muchos jugadores lesionados. Espero que nosotros, todos los que estamos con el jugador, hagamos todo para que se recuperen rápidamente", anotó.

Nombres como Neymar, Paul Pogba, Bruno Fernandez, Donny van de Beek y Christian Eriksen sonaron para reforzar el plante del Real Madrid.

