Neymar tiene contrato con PSG hasta junio del 2022 | Fuente: EFE

Luego de tres temporadas en el fútbol francés, Neymar podría marcharse del PSG y cambiar de club a partir de la siguiente campaña, donde siempre ha tenido en la fila principal de pretendientes al Barcelona y el Real Madrid. Por su pasado azulgrana y los amigos que dejó en el plantel, su vuelta al Camp Nou tendría el camino más allanado, sin embargo, siempre estuvo en la mira de Florentino Pérez para vestirse de blanco y esa figura aún se mantendría, según dio a conocer su exrepresentante.

“Fui a Madrid varias veces, porque Florentino tuvo el sueño de llevarse a Neymar. El año pasado estuve con él, en mayo, en la oficina, e incluso me dijo que mantiene el sueño de fichar a Neymar", contó en entrevista a ESPN Wagner Ribeiro, que en el pasado fue el agente del brasileño.

‘Ney’ había dado muestras desde el mercado anterior su intención de dejar París, pero esto no se concretó y Ribeiro explicó los motivos. “Neymar no tenía un precio determinado. El PSG podía pedir 500 millones de euros, no había precio porque aún tenía un contrato largo. Pero para esta temporada ya tiene un precio fijo marcado por la FIFA, un valor porcentual a los 222 millones que se pagaron. Ahora Neymar cuesta 164 millones de euros”, precisó.

Neymar y Barcelona han dado indicios de querer retomar su vínculo, pero cuando el presidente del Real Madrid desea un fichaje, siempre emplea todo su poder económico.

