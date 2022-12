Marcelo ha jugado 16 partidos con el Real Madrid en la presente temporada. | Fuente: AFP

En el Real Madrid se siguen dando noticias preocupantes a pocos días del primer partido del año frente al Barcelona. Poco después de saber la lesión de Eden Hazard y la suspensión de Rodrygo, el diario español 'El Mundo' reveló que Marcelo fue imputado por un juez por cometer una serie de infracciones de tránsito y tendrá que ir a un juicio rápido en marzo.

En diciembre del 2019, Marcelo fue captado yendo a 134 kilómetros a hora en una carretera por Valdebebas donde la velocidad máxima era de 120 y sin puntos en su carnet para conducir. Por ello, el lateral del Real Madrid fue citado a un juzgado por un delito contra la seguridad vial, donde reconoce que desconocía no contar en ese momento con los puntos necesarios en su carnet.

Sin embargo, la intención de Marcelo es clara: llegar a un acuerdo con la Fiscalía y que este problema no pase a mayores. No obstante, esta no es la primera vez que el futbolista del Real Madrid está involucrado en este tipo de sucesos: en el 2013, fue atrapado por las autoridades españoles manejando sin puntos en su carnet y se vio obligado a pagar una multa de 6000 euros.

Te sugerimos leer