Luka Modric reveló en qué se diferencia Mourinho de otros entrenadores. | Fuente: AFP

No se calló nada. En una reciente entrevista a The Times, Luka Modric, actual jugador de Real Madrid, conversó acerca de la situación de Gareth Bale, su deseo de retirarse en la 'Casa Blanca', pero también mencionó a un personaje en particular: José Mourinho.

Como se recuerda, el estratega portugués tuvo la chance de dirigir al mediocampista croata en su paso por Real Madrid. Al respecto, Modric afirmó que le guarda afecto.

"Le tengo cariño especial por todo lo que significó para mí. En Italia, Ingalterra y España ganó cosas y sabe ganar. Espero que consiga hacer lo mismo con los Spurs (Tottenham). Es una gran cosa para ese club poder tener a alguien como él", sostuvo Modric.

"Gana en todas partes. Incluso cuando la gente le dice 'Ah, no ganó en Manchester United, ganó'. Ganó la Europa League y otras copas por su calidad", agregó el futbolista.

Por otro lado, se animó a resaltar un detalle en particular de Mourinho que, en su consideración, no presentan otros técnicos: "Si tuviera que decir una cosa que hace de manera diferente a los demás es cómo se prepara para los partidos, es algo increíble. Te da todo lo que necesitas saber sobre los equipos, dónde hacer daño y explotarlos".

