Luka Modric: 'Merezco que se me juzgue por lo que muestro y no por mi edad'. | Fuente: AFP

Real Madrid se proclamó campeón de LaLiga el pasado jueves y, sin duda, una de las figuras más importantes tanto para este título como para otros más alcanzados por el equipi ha sido Luka Modric, el centrocampista que ya es referente de la 'Casa Blanca'.

Al respecto, el jugador croata próximo a cumplir 35 años, señaló su deseo de mantenerse dentro del conjunto 'merengue' no por los reconocimientos que ha logrado en el camino, sino por su rendimiento en la cancha actualmente.

"Siento de forma convincente que tengo en las piernas todavía varios años de verdadero fútbol. Estoy seguro 100% de que todavía quiero jugar", afirmó Modric en diálogo con el medio croata Sportske Novosti.

"Espero derribar el estereotipo de que en Real Madrid no se puede terminar la carrera después de los 34 o 35 años. Me sacrifiqué mucho para llegar al Real, pasé de todo y no desistiré fácilmente. Lucharé sobre el terreno para merecer quedarme", afirmó el futbolista, quien llegó al club en el año 2012.

"No quiero ser protegido de críticas por mis méritos pasados, pero creo que es justo y que me merezco que se me juzue según lo que muestro sobre el terreno y no por el prejuicio sobre mi edad", afirmó Modric.

Como se recuerda, Luka Modric logró obtener el Balón de Oro en el 2018 y los premios de Mejor Jugador de Europa y el Mejor Jugador del Mundo de la FIFA, además de ganar 17 títulos con Real Madrid, siendo cuatro de ellos la Champions League.

Te sugerimos leer