Luka Jovic regresó cedido al Eintracht Frankfurt | Fuente: Instagram

Luka Jovic ha vuelto a sonreír en el fútbol tras retornar a la Bundesliga. En dos partidos ya registra tres goles, cifra superior a la que alcanzó durante toda su etapa inicial con el Real Madrid. Aunque no fue todavía titular en el Eintracht Frankfurt, su efectividad frente a la portería rival no está en discusión.

"Tuve mala suerte en Madrid, con lesiones incluidas y las cosas no salieron bien en lo personal. Sin embargo, fue una ventaja entrenar con los mejores jugadores en sus respectivas posiciones. Aprendí mucho de ellos y tengo más experiencia. Marqué dos goles durante mi etapa en el Real Madrid y ahora llevo tres. El estilo de juego del equipo me viene muy bien", declaró durante su presentación oficial como jugador del cuadro alemán.

El delantero serbio pertenece al Madrid y, sin mucha continuidad en el equipo, fue cedido hasta el final del curso 2020-21 al Frankfurt, desde donde salió para recalar con los merengues.

"Creo que se debe principalmente a la falta de tiempo de juego, por eso no funcionó. Por supuesto que no es fácil jugar en el Madrid y conlleva una presión especial. Volver fue lo correcto para mí. No tengo que demostrarle nada a nadie, sé que soy un buen jugador", explicó.

Luka Jovic se refirió a Zinedine Zidane y Adi Hütter, su nuevo entrenador en Frankfurt, con quien va demostrando su productividad en cuanto a goles.

“Son entrenadores fenomenales, también a nivel humano. La comunicación con Adi es más fácil porque podemos hablar en inglés, el español me gusta menos. Empecé a aprenderlo, pero luego lo dejé", reconoció.

Te sugerimos leer