Las disculpas de Meunier a Eden Hazard luego de lesionarlo en el PSG vs. Real Madrid: 'No quiero hacerle daño'

Real Madrid y PSG se enfrentaron este martes 26 por la fecha 5 de la Champions League. El cuadro madrileño no solo finalizó amargo el partido por el empate, sino que Eden Hazard se lesionó en el encuentro por una dura entrada de Thomas Meunier.

El 'Duque' jugó unos de sus mejores partidos con Real Madrid y brilló en el campo de juego, tanto así que tuvo loco a Meunier. Sin embargo, la única opción del lateral de PSG para frenar a Hazard fue con una dura entrada, que produjo su lesión.

Ante ello, Thomas Meunier no pudo con el remordimiento y le pidió disculpas a Hazard: "Estoy realmente triste. Traté de contactar con él directamente después del partido, pero no pude conseguirlo. Cruzo los dedos para que no sea así. Y si hay un jugador al que no quiero hacer daño, es Eden", señaló el belga.

Según los medios españoles Eden Hazard estará fuera de las canchas por un aproximado de diez días. De ser así, el capitán de la Selección de Bélgica se perdería los encuentros del Real Madrid ante Alavés, Espanyol y posiblmente ante Club Brujas por Champions League.

