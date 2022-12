Mariano Díaz debutó en julio del 2016 con el primer equipo del Real Madrid. | Fuente: AFP

Mariano Díaz es uno de los jugadores a los que Zinedine Zidane les comentó que no iba a ser tomado en cuenta para esta temporada y, por lo tanto, todo indicaba que no iba a continuar en el Real Madrid. Sin embargo, pese a estas advertencias y las diversas propuestas que recibió, el atacante español optó por finalmente no cambiar de aires en este periodo de transferencias.

Además de las ya conocidas ofertas del Sevilla, Mónaco y Roma, en los últimos días Schalke 04 se unió a la lista de equipos que le hicieron una propuesta formal a Mariano Díaz. Incluso, el club alemán era el único de sus pretendientes que le ofrecía pagarle la parte íntegra de su sueldo (4 millones de euros). De haber dado el 'sí' a los germanos, el atacante de 26 años habría terminado ganando más de lo que hará quedándose en el Real Madrid.

Sin embargo, un detalle fundamental pesó en esta decisión de Mariano Díaz: el Schalke 04 no disputa ningún torneo internacional. Al fin y al cabo, el delantero de ascendencia dominicana luchará por un puesto en el Real Madrid y espera ser, por lo menos, ser inscrito para jugar la fase de grupos de la Champions League.

