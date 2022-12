Eden Hazard anotó 21 goles con el Chelsea durante la última temporada. | Fuente: AFP

En el Real Madrid no quedaron nada conformes con la convocatoria del delantero Eden Hazard a la Selección de Bélgica para los amistosos frente a San Marino y Escocia. El delantero de 28 años, que aún no ha podido hacer su debut oficial con la 'Casa Blanca', fue llamado por Roberto Martínez a pese a no haberse recuperado de su lesión y en el club temían de que podía empeorar en caso llegue a sumar minutos.

No obstante, unos días después de anunciar su convocatoria, la Selección de Bélgica dio a conocer que finalmente no tendrán en cuenta a Eden Hazard para la siguiente fecha FIFA. Por lo tanto, el ex-Chelsea retornó a España para continuar su proceso de recuperación con el Real Madrid y está a la expectativa de volver a las canchas en su duelo contra Levante.

Además de Eden Hazard, la Selección de Bélgica dio a conocer a otros de sus desconvocados para estos cotejos: su hermano Thorgan. El volante de Borussia Dortmund tampoco logró recuperarse de su lesión y, por lo tanto, Roberto Martínez también optó por sacarlo de la convocatoria. Los equipos de ambos jugadores disputarán la próxima Champions League a partir de la fase de grupos.

