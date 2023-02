Kylian Mbappé fichó por PSG en la temporada 2017-18 | Fuente: AFP

Kylian Mbappé es de los futbolistas llamados a dominar en el deporte en los próximos años. Solo con 21 de edad, ya cuenta con impresionantes registros goleadores y ha sido figura y campeón de un Mundial, por lo que todos equipo sueña con tenerlo entre sus filas.

Quienes siguen con anhelo a la estrella francesa son los merengues. Desde su etapa en el AS Monaco, Real Madrid intentó ficharlo, pero fue el PSG el que logró hacerse con su incorporación. No obstante, Florentino Pérez no borrado al atacante de su lista y esto responde a que su contrato con los parisinos concluye en junio del 2022, por lo que considera puede dar el golpe del mercado para conseguir al nuevo ‘galáctico’.

Sin embargo, la ilusión del mandatario del Madrid estaría por diluirse y nada menos que por el mismo futbolista. Este martes, convirtió un gol en el amistoso contra el Celtic de Escocia, donde tras el juego, como muy pocas veces, se expresó respecto a su futuro.

"Solo tengo que decir que estoy aquí, que estoy en el proyecto para un cuarto año. Para todo el mundo, directivos, seguidores... Voy a seguir pase lo que pase, quiero ayudar para que el equipo gane títulos y ser el mejor del mundo", mencionó el delantero.

De forma contundente, Kylian Mbappé ha manifestado donde se ve jugando la próxima temporada, por lo que los blancos tendrían que esperar hasta el 2022 (si es que no amplía su vínculo) por si mantienen el deseo de tenerlo en su plantel.

