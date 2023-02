Florentino Pérez y Kylian Mbappé. | Fuente: AFP

Kylian Mbappé es la obsesión de Real Madrid. Sin embargo, el presidente merengue Florentino Pérez señaló este martes que aún no se comunica con su par de París Saint Germain, Nasser Al-Khelaïfi, para iniciar el fichaje del crack mundial.

"No he llamado a Al Khelaifi... Llevo 20 años aquí y soy amigo de todos. Saben lo que he hecho por el fútbol y creo que tengo la credibilidad, sin querer parecer petulante", señaló Florentino Pérez en entrevista con la Cadena SER.

Cuando le consultaron si el fracaso de la Superliga Europea repercutirá en la contratación de Mbappé, dijo: "No lo sabemos. Pero la Superliga venía a paliar los daños económicos de esta temporada. Si no viene Mbappé este año nadie se va a pegar un tiro. La gente sabe cómo soy y si no se hacen las cosas es porque no se puede. Pero los socios y los aficionados, está mal que yo lo diga, están contentos".

"La vida es la que es. Yo sé lo que tengo que hacer yo. El Madrid es de sus socios, no tiene quién ponga el dinero. Tengo que ser un buen administrador. Luego se acabará el virus y estoy seguro que la vida volverá a la normalidad", continuó.

Hay que indicar, que la misma Cadena SER señaló el pasado 8 de abril que Kylian Mbappé definió que no renovará con PSG debido que tiene la intención de jugar por el Real Madrid.

Mbappé fichó por PSG en junio del 2017 y su contrato culmina a mediados del 2018.

Kylian Mbappé tiene un valor de 160 millones de euros. | Fuente: AFP

